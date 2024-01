Karnevalska Carmina Burana i najluđi ples pod maskama

Petnaest godina fašničke tradicije u Lisinskom obilježavamo spektakularnom izvedbom kantate Carmina Burana u Velikoj dvorani pod redateljskom palicom renesansnog redatelja Marija Kovača.

Uz urnebesnu scenografiju, kostime i maske Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, udaraljkaški ansambl Sudar Percussion, Srebrenka Poljak i Domagoj Gušćić na glasovirima te solisti Gabrijela Hrženjak, Ladislav Vrgoč i Ljubomir Puškarić pod ravnanjem Luke Vukšića na osebujan će način izvesti tu izuzetno popularnu kantatu Carla Orffa koja već skoro 90 godina magnetski privlači slušatelje diljem svijeta.

Nakon koncerta koji počinje u 20 sati slijedi luda plesna večer u predvorju Dvorane u kojoj će maskirani redatelj Mario Kovač demonstrirati svu raskoš svojih DJ vještina – za slučaj da je nekome to dosad promaknulo!

Foto: PROMO

Performer i zabavljač u duši, svestrani Kovač nepogrešivo bira najzabavniju glazbu za sve ukuse i tjera vas na ples svojim ludim kombinacijama najvećih hitova svih mogućih žanrova: od Elvisa i Beatlesa preko Haustora do Rage Against the Machine i System of a Down, od Sex Pistolsa do Tajči, od Lambade do Arctic Monkeys…

Pod maskama ili bez njih, očekujte neočekivano uz jedinstvenog viteza, DJ-a Marija Kovača na jednom od najvećih i najveselijih plesnih podija u Zagrebu!

Ulaznice za koncert u Velikoj dvorani, po cijenama od 15 do 25 eura, te za program u predvorju po cijeni od 5 eura, dostupne su na blagajnama Lisinskog i online na www.lisinski.hr. Ulaznice za koncert u Velikoj dvorani vrijede i za plesni program u predvorju.

