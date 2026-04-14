TVORNICA KULTURE, 15. TRAVNJA

Najneobičniji spoj mega hitova Zagrebačkog festivala i jazza

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Na koncertu „Evergreeni Zagrebačkog festivala“ Jazz orkestar HRT-a, pod ravnanjem Mirona Hausera, donosi novo, raskošno ruho nekih od najpoznatijih pjesama iz bogate festivalske povijesti.

Ovaj tjedan domaća glazbena scena donosi Zagrebu pravu poslasticu i najneobičniji spoj mega hitova i - jazza. U središtu svega je Zagrebački festival, mjesto na kojem su nastale neke od najvećih hrvatskih pjesama.

U srijedu, 15. travnja, u Tvornici kulture, publiku očekuje posebna večer posvećena bezvremenskim pjesmama festivala. Na koncertu „Evergreeni Zagrebačkog festivala“ Jazz orkestar HRT-a, pod ravnanjem Mirona Hausera, donosi novo, raskošno ruho nekih od najpoznatijih pjesama iz bogate festivalske povijesti.

Uz orkestar, na pozornicu će stati i brojna poznata imena domaće scene – Matija Cvek, Antonela Doko, Goran Bošković, Damir Kedžo, Zsa Zsa, Martin Kosovec, Marko Kutlić, ToMa i TransAkustik – potvrđujući kako klasici Zagrebačkog festivala i dalje žive kroz nove interpretacije i generacije izvođača.

Nakon Evergreena, u petak, 17. travnja, u Mozaik Event Centru održat će se 73. izdanje Zagrebačkog festivala. Na pozornici će se premijerno uživo izvesti 16 novih pjesama koje je odabrao stručni žiri, a koje su već pronašle put do radijskog etera i publike.

Zagrebački festival i ove godine potvrđuje svoj status ključne platforme za promociju domaće autorske glazbe – mjesta gdje se susreću etablirana imena i nova lica, a pjesme dobivaju priliku postati budući hitovi.

U izravnom prijenosu na HRT-u  nastupit će, abecednim redom:

Adastra – Neka (Jeronim Szabolcs Marić)
Colonia – Još malo (Boris Đurđević)
Đana Smajo – Ostavljam (Đana Smajo)
Erna feat. Marin Jurić-Čivro – Samo ovaj dan (Erna Imamović – Dinko Fazinić)
Filip Hozjak – U snu te volim (Miro Buljan – Sonja Buljan)
Fluentes – Bezuvjetno (Goran Bošković)
Goran Karan – Moje malo sve (Goran Karan)
Hari Rončević – Bajka za dvoje (Hari Rončević)
Ivana Kindl feat. Matija Dedić – Nestajemo (Silvio Pasarić)
Jelena Radan – Danas te volim (Anita Valo / Meri Jaman – Aljoša Šerić)
Kristijan Rahimovski – Putnik (Kristijan Rahimovski – Marko Lasić)
Marko Kutlić – Uzmi i drugi dio mene (Miroslav Rus)
Mateo Pilat – Taj (Ines Prajo – Arjana Kunštek)
Milošev feat. Lu Jakelić – Odluke (Matej Milošev)
Peconni – Cure samo žele zabavu (Petar Radić / Predrag Martinjak / Bojan Šalamon / Ivan Dražić – Petar Radić / Ivan Dražić)
TransAkustik – Nježna ko svila (Igor Ivanović)

