Karolina o 'Savršenom': Meni je bilo izuzetno stalo do Tonija. Mislim da je i on to osjetio...

Do samog finala showa "Gospodin Savršeni" bilo je neizvjesno hoće li splitski profesor Toni Šćulac (32) proglasiti pobjednicom modnu dizajnericu Stankicu Stojanović (36) ili studenticu Karolinu Ljiljak (23). Naime, Karolinu su druge djevojke prozvale Tonijevom "miljenicom" jer ju je najviše puta odveo na spoj. Gledatelji su se također slagali kako je kemija između njih neosporiva te su se mnogi šokirali kad je Splićanin u finalu odabrao Stankicu.

Savršeni i Stankica više nisu u vezi, a Karolina ne poriče kako je tijekom snimanja osjećala iskrenu povezanost s Tonijem. Smatra kako je do finala "dogurala" iz više različitih razloga.

- Najvažniji je taj da smo Toni i ja od prvog trenutka vidjeli ono nešto u očima drugog, ne znam to opisati - kaže nam studentica te dodaje kako su se puno puta shvatili i bez riječi.

- Meni je bilo izuzetno stalo do njega, nebrojeno puta sam se pokušala staviti na njegovo mjesto, shvatiti kako se osjeća i o čemu razmišlja. Da sam mogla, uzela bih sve njegove teške misli i prebacila ih u svoju glavu, samo da mu olakšam. Puno puta mi je došlo da ga zagrlim pa da ga moj zagrljaj može zaštititi od svog zla ovog svijeta. I mislim da je on to osjetio - smatra Karolina.

A tko joj je u showu bio najveća konkurencija?

- Na početku sam smatrala Janet velikom konkurencijom. No nakon nekog vremena sam ipak zaključila da je, po mome mišljenju, najveća konkurencija Polina - otkrila je Karolina. Međutim, kako kaže, naposljetku se upravo s Polinom najviše zbližila.

- Što sam je više upoznavala, to sam više shvaćala koliko je kvalitetna i lijepa osoba, tako da sam je smatrala još većom konkurencijom! Naše se prijateljstvo rodilo u neprirodnoj situaciji, ali još je tu. Kad bih morala opisati naš odnos, opisala bih nas kao onaj cvjetić koji izbija iz asfalta - zaključila je.

Toni je u posljednjoj epizodi otkrio zbog čega u finalu nije odabrao Karolinu.

- Kvalitetna je osoba, predivna djevojka, ali ja sam u tom trenutku bio siguran da to nije to. Mislim da je mogu mirno pogledati i reći da mi je bilo prelijepo i iskreno sve što smo proživjeli, ali da nam ta priča jednostavno nije bila suđena - rekao je.

Tonijeva veza sa Stankicom je pokrenula žustru raspravu među ostalim djevojkama. Najglasnija je, kao i dosad, bila Novosađanka Danijela Novaković, koja je Tonija i Stankicu optužila da glume.

- Ne vidim emocije, Stankica je kao golub na izdisaju. Toni je veće emocije imao prema Amri ili Karolini. Dobra gluma, dobra taktika, je li to za marketing, vidjet ćemo - rekla je.

