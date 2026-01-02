Obavijesti

POHVALIO SE

Kastrati oženio tajanstvenu brinetu, prije toga je ljubio atraktivnu Sinjanku Anđelu

Foto: Instagram/Lirim Kastrati

Gospodin i gospođa Kastrati, napisao je ispod objave na Instagramu nogometaš. Novopečena gospođa na profilu je već dodala novo prezime, a s Lirimom je već viđena i u studenom

Nogometaš Lirim Kastrati (26) na društvenim mrežama je objavio kako je uplovio u bračnu luku. Pozirao je sa svojom novom suprugom Sarom Hajrullahu Kastrati, koja je na Instagramu već dodala novo prezime.

Foto: Instagram/Lirim Kastrati

- Gospodin i gospođa Kastrati - napisao je nogometaš ispod fotografija na Instagramu.

Foto: Instagram/Lirim Kastrati

S brinetom je već pozirao u studenom i pokrenuo glasine o novoj ljubavi.

Foto: Instagram

Podsjetimo, u travnju je objavljeno kako je Kastrati prekinuo sa Sinjankom Anđelom Šimac, a tome je navodno kumovala svađa oko Marija Balotellija. 

Foto: Instagram

Tad se pisalo kako je manekenka navodno viđena u društvu talijanske nogometne zvijezde Marija Balotellija. Mediji su tada pisali kako su, sudeći prema fotografijama, fatalna Sinjanka i nogometaš boravili su u istoj hotelskoj sobi.

Foto: Instagram

Inače, atraktivna Anđela i Kastrati dobili su kćerkicu Indiah u ožujku 2022. godine. Bivši par prohodao je 2021. godine, a upoznali su se kada je nogometaš igrao za zagrebački Dinamo. Više su puta prekidali, pa se mirili.

