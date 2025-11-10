Obavijesti

NOVA LJUBAV?

Kastrati grli zagonetnu brinetu, a ljubio je golišavu Sinjanku

U travnju je objavljeno kako su Sinjanka i nogometaš prekinuli, a on je sada na društvenoj mreži objavio fotografiju s brinetom, na kojoj izgledaju prisno
Kastrati grli zagonetnu brinetu, a ljubio je golišavu Sinjanku
Čini se kako je nogometaš Lirim Kastrati nakon prekida s Anđelom Šimac pronašao novu ljubav. Pozirao je ispred ogledala sa zagonetnom brinetom, a fotografiju je podijelio na svom Instagram storiju | Foto: Instagram
