Kastrati grli zagonetnu brinetu, a ljubio je golišavu Sinjanku

U travnju je objavljeno kako su Sinjanka i nogometaš prekinuli, a on je sada na društvenoj mreži objavio fotografiju s brinetom, na kojoj izgledaju prisno
Čini se kako je nogometaš Lirim Kastrati nakon prekida s Anđelom Šimac pronašao novu ljubav. Pozirao je ispred ogledala sa zagonetnom brinetom, a fotografiju je podijelio na svom Instagram storiju
| Foto: Instagram
Podsjetimo, u travnju je objavljeno kako su Anđela Šimac i Kastrati prekinuli, a tome je navodno kumovala svađa oko Marija Balotellija
Tad se pisalo kako je manekenka navodno viđena u društvu talijanske nogometne zvijezde Marija Balotellija. Prema fotografijama, fatalna Sinjanka i nogometaš boravili su u istoj hotelskoj sobi
Inače, atraktivna crnka i Kastrati dobili su kćerkicu Indiah u ožujku 2022. godine
| Foto: Instagram/Anđela Šimac
Bivši par prohodao je 2021. godine, a upoznali su se kada je nogometaš igrao za zagrebački Dinamo. Više su puta prekidali, pa se mirili
Atraktivna Sinjanka na društvenim mrežama dijeli provokativne fotografije kojima oduševljava svoje pratitelje
