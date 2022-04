Kastratijeva Anđela o bolnici u Poljskoj: Doktori su mi rekli da šutim, pobjegli smo u zadnji čas

Djevojka nogometaša Lirima Kastratija (23), Sinjanka Anđela Šimac (25), za RTL.hr je ispričala zašto su pred porod iz Poljske pobjegli u Hrvatsku. Prije tjedan dana rodila je djevojčicu koju je nazvala Indiah, a otkrila je i kada se planira vratiti u Poljsku.

- Čitala sam bila o putovanjima i vidjela sam Indiju i nekako mi je došlo na pamet pa moja kćerka bi se mogla zvat Indiah i eto tako je ostalo. Lirimu nije baš bilo drago u početku, nije se slagao, ali ja sam znala da ću pobijediti. On je htio da se zove Morena, Savanah, ali onda ja se nisam slagala s tim i bilo je po mome na kraju. To je najbitnije - rekla je Anđela.

Planirala je roditi u Poljskoj, ali nije sve išlo kako treba pa su Anđela i Lirim deset sati putovali autom do Hrvatske kako bi na kraju tu rodila, a ubrzo nakon što su došli u bolnicu rodila je djevojčicu.

- Kad dođeš negdje i platiš, onda očekuješ da su usluga i osoblje prema tebi uslužni i pristojni, međutim oni su prema nama od početka bili jako bahati. Dramila mi je bila u ruci i ja nakon pola sata nisam osjećala ruku do lakta i ja sam se njima javila i rekla da nešto nije u redu jer da ne osjećam ruku. Oni su mi na to rekli da bi ja trebala malo šutjeti i da je to sve u redu. I onda sam ja počela plakati jer me počela ruka boljeti i onda kako je Lirim bio sa mnom, onda je on rekao: 'Samo skupi stvari i izađi iz ove bolnice, idemo za Hrvatsku'. U pitanju su bile minute i sekunde. Sve je bilo u redu kad sam ja došla tu, ali onda nakon nekih dva, tri sata nakon što smo se smjestili počela sam osjećati lagano bolove i pukla mi je plodna voda tako da smo došli u zadnji čas - smatra Šimac.

Anđela nije vidjela prvi susret Lirima i male Indiah jer je rodila carskim rezom. Unatoč tome, nogometaš je sve zabilježio u videu, a zbog obaveza se morao vratiti u Poljsku pa trenutačno nisu zajedno.

- Ja sam ga samo čula kako je puno plakao i onda se fotografirao. On se nažalost morao vratiti u Poljsku zbog obaveza. Ja sam još tu ostala i svaki dan zove kad ćemo se vratiti, kad ćemo doći, ali evo ja se nadam što prije. Mama je sa mnom, ali ona će se isto tako vratiti sa mnom u Poljsku tako da mi nije nikakav problem da se tamo vraćam ili da će mi tamo biti teško. A opet mislim, moramo se vratiti jer i njega razumijem, želi i on biti uz svoju bebicu i želi nas što prije vidjeti, ali moramo tu obaviti prijave u matični ured, putovnicu i sve jer beba ne može bez putovnice - objasnila je Anđela.

