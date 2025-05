Katarina Baban prodaje stan: 'Partner i ja smo se razišli...'

Moj partner i ja smo se razišli, ima već nekoliko mjeseci, to je razlog zbog kojeg prodajemo stan. Nažalost to je posrijedi. Sve je u redu, razišli smo se u lijepim, prijateljskim odnosima i to je sve što ću reći na tu temu, rekla je dizajnerica i glumica Katarina Baban (36) za Story.

Katarina i njezin, sad bivši partner, kineziolog Igor Subotić, znaju se od osnovne škole. Zajedno su išli i u srednju školu, a on joj je bio pratnja na maturalnoj zabavi. Nekoliko godina nakon započeli su vezu.

- Zadnjih, sad ne znam koliko godina, smo se uhvatili u koštac i pronašli taj naš savršen tajming, mi smo jedno uz drugo odrasli jer smo se upoznali kao klinci. Interesantno je u našem slučaju kolika se paleta situacija dogodila i koliko smo napredovali jedno i drugo - ispričala je ranije Osječanka.

Foto: Instagram/Katarina Baban

Katarina je diplomirala glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a gledatelji je pamte po ulogama u serijama kao što su 'Larin izbor', 'Čista ljubav', 'Na granici' i 'Dar Mar'. Redovito nastupa i u HNK Osijek te kazalištu Komedija.

Uz glumačku karijeru, Katarina se okušala i u poduzetničkim vodama. Vlasnica je brenda Lilith, koji se bavi izradom ženskih odjevnih komada.

Katarina Baban | Foto: sandra simunovic/pixsell