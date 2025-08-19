Obavijesti

ŽELE PROMJENU

Katarina i Ante kandidati su 9. sezone Života na vagi: 'Ništa ne volim na sebi. Pravo je vrijeme'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: rtl

Ante i Katarina dvoje su kandidata u devetoj sezoni showa 'Život na vagi' koja će se na RTL-u emitirati ove jeseni. Oboje žele promjenu, ostvariti svoje želje...

Na jesen se na male ekrane vraća emisija 'Život na vagi'. U devetoj sezoni RTL-ovog showa, kandidati su i Katarina (45) iz Splita te Ante (43) iz Kaštel Sućurca. Katarina iz Splita opisuje sebe kao pravednu, veselu i otvorenu osobu iako priznaje da je s godinama postala pomalo lijena.

- Prije nisam bila takva - iskreno kaže. Iako se trudi zračiti vedrinom, kad je riječ o izgledu, nema milosti prema sebi.

Foto: rtl

- Ništa ne volim na sebi - priznaje i dodaje kako se najviše srami trenutaka kada se mora razodjenuti.

Višak kilograma joj uskraćuje sudjelovanje u aktivnostima s kćeri, izlaske u klubove i duge šetnje. Sanja o tome da stane u traperice, no ono što je plaši nije izgled, nego pomisao da bi njezina kći mogla odrastati bez majke. Upravo zato odlučila se prijaviti u 'Život na vagi', motiv joj je pružiti svom djetetu što kvalitetnije djetinjstvo.

- Pravo je vrijeme jer vremena više nemam - kaže 45-godišnja Kate.

Foto: rtl

Priznaje da se ne voli gledati u ogledalo jer samo vidi - veliku katastrofu, ali unatoč svemu tome, u njoj postoji snaga i želja da se promijeni. Da napokon ostvari svoje želje i ode na klizanje, rafting, uživa Parizu na balkonu s čašom u ruci - mršavija, sretnija, proživljava svaki trenutak i ne propušta više nijednu priliku.

Ante iz Kaštel Sućurca je čovjek vedrog osmijeha, društvenog duha i zvonkoga glasa koji kaže da je uvijek raspoložen za neku feštu i pjesmu. Ipak, iza te vedrine skriva se zabrinutost zbog viška kilograma pa priznaje kako je bio meta uvreda, ali ga najviše plaše bolest i rana smrt. Zbog kilaže ne može trčati, a planinarenje, bicikliranje, ronjenje i rafting zasad su neostvareni snovi.

Foto: rtl

Njegova motivacija za prijavu u 'Život na vagi' bila je obitelj, naime, želi biti uzor svom sinu i pokazati mu da se loše navike mogu promijeniti.

- Ne želim da se deblja kao tata - iskren je 43-godišnjak. Inspiriraju ga dobri očevi koji svoju djecu odgajaju s ljubavlju i predanošću, a posebno bivši kandidat showa Josip Čapo, čiji mu je moto 'hodaj, pa hodaj' ostao urezan u pamćenje.

Kad se danas pogleda u ogledalo, vidi debelog čovjeka, ali i osobu koja zna što treba mijenjati. Za pet godina zamišlja sebe zdravijeg, mršavijeg i sretnijeg - spremnog na planine, bicikl i sve avanture sa sinom koje ga sigurno čekaju.

Foto: rtl

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

