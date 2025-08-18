Obavijesti

Show

Komentari 0
'PROMJENA JE MOGUĆA'

Najpoznatija lica sporta i medija podržavaju show 'Život na vagi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Najpoznatija lica sporta i medija podržavaju show 'Život na vagi'
7
Foto: RTL

Zvjezdani sportaši i poznata TV lica stali uz kandidate 'Života na vagi'. Poruka je jasna: niste sami, promjena je moguća, a podrška dolazi od najboljih

U devetoj sezoni popularnog showa 'Život na vagi', uz kandidate koji hrabro koračaju prema zdravijem životu, rame uz rame stali su i naši vrhunski sportaši te omiljena RTL-ova lica. Poruka je jasna - niste sami u borbi protiv viška kilograma, promjena je moguća, a podrška dolazi i od najboljih među nama!

Foto: RTL

U najavu nove sezone emisije 'Život na vagi' uključili su se olimpijski prvaci Martin i Valent Sinković, najbolja hrvatska košarkašica Ivana Dojkić, rukometni reprezentativac Jakov Gojun, kapetan rukometne reprezentacije gluhih Oliver Lušić, svjetski rekorder u ronjenju na dah Vitomir Maričić, plivač i olimpijac Nikola Miljenić, novinarka i urednica Mojmira Pastorčić, voditelji Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić te urednik i voditelj emisije 'Stanje nacije' Zoran Šprajc.

STIŽE DEVETA SEZONA I influencer GallaSandalla stiže u 'Život na vagi', prati ga oko pola milijuna ljudi na mrežama
I influencer GallaSandalla stiže u 'Život na vagi', prati ga oko pola milijuna ljudi na mrežama

Svi oni žele osvijestiti javnost o ozbiljnom problemu - više od 1,2 milijuna Hrvata ima prekomjernu tjelesnu masu, svako treće dijete u zemlji bori se s istim izazovom, a Hrvatska je po debljini među europskim rekorderima… i zato snažno poručuju - možete to promijeniti!

SPREMNI SU ZA PROMJENE Nena i Domagoj kandidati su 'Života na vagi': 'Ovo je zadnji vlak, želim biti zdraviji i uživati'
Nena i Domagoj kandidati su 'Života na vagi': 'Ovo je zadnji vlak, želim biti zdraviji i uživati'

Martin Sinković priznaje kako je i sam nekad imao višak kilograma i loše prehrambene navike.

Zagreb: Modna revija braće Sinković i proslava olimpijskog zlata
Zagreb: Modna revija braće Sinković i proslava olimpijskog zlata | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Iz osobnog iskustva mogu reći da se to može promijeniti. Vjerujem da sam dobar primjer da je uz trud moguće postići zdraviji život i veću sreću - kaže, a Valent dodaje: 'Smatram da je sportašima obveza prenositi svoje znanje i iskustvo te motivirati druge, osobito mlade. To je i način da društvu vratimo barem dio onoga što nam pruža kroz podršku sportu. Kada mladi vide naše rezultate, nadam se da ih to potiče da i sami krenu u sport i razviju zdrave životne navike'.

BIVŠA KANDIDATKINJA 'ŽIVOTA NA VAGI' Davorka je skinula 60 kila, a ovako danas izgleda: 'Ne želim se vratiti na staro, to je borba'
Davorka je skinula 60 kila, a ovako danas izgleda: 'Ne želim se vratiti na staro, to je borba'

Svjetski rekorder u ronjenju na dah Vitomir Maričić poručuje: 'Zdravlje i pokret su prioritet. Ne možemo graditi zdrav duh i očekivati da smo mentalno zdravi ako se ne možemo pobrinuti za tijelo koje koristimo. Najbolje od svega je što je naše zdravlje u našim rukama i u 99% slučajeva promjena je besplatna financijski. Samo traži vrijeme, ali to je najbolje utrošeno vrijeme'.

Rijeka: Svjetski rekord Vitomira Maričića, zadržao dah pod vodom 29 minuta i tri sekunde
Rijeka: Svjetski rekord Vitomira Maričića, zadržao dah pod vodom 29 minuta i tri sekunde | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Upravo to dokazuje 'Život na vagi' - show u kojem pratimo stvarne ljude kako se malim, ali odlučnim koracima vraćaju na put zdravlja. Nije riječ samo o mršavljenju - ovo je početak novog, snažnijeg, sretnijeg života. Jer promjena počinje danas; šetnjom, zdravim obrokom, uživanjem u stvarnom svijetu, a manje u virtualnom te većom brigom za sebe.

A uz obitelj, prijatelje i inspirativne primjere naših sportaša i javnih osoba, motivacija nikada nije bila veća. Oni zajedno poručuju: 'Vjerujte u sebe. Promjena je moguća. Vi to možete!'

ŽELE PROMJENU Ana i Zoran dolaze u 'Život na vagi': 'Umorna sam od težine'
Ana i Zoran dolaze u 'Život na vagi': 'Umorna sam od težine'

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ako vam je vruće, ovo radije preskočite! Badići naših slavnih dama sve su manji...
POZDRAV LJETU

FOTO Ako vam je vruće, ovo radije preskočite! Badići naših slavnih dama sve su manji...

Još malo pa će kolovoz 'iscuriti', jesen će pokucati na prozor, zato naše poznate dame što više uživaju po plažama diljem Jadrana. Svaka, naravno, ima svoj faktor. U igri su razni modeli, ali glavno je pravilo - što manje, to bolje.
Fotke DiCaprija i nove mlade djevojke na jahti: 'Mala, ne brini, proš'o sam ja i Titanic'
LJEPOTICA POKAZALA FIGURU

Fotke DiCaprija i nove mlade djevojke na jahti: 'Mala, ne brini, proš'o sam ja i Titanic'

Slavni glumac i njegova 23 godine mlađa djevojka uživaju ovih dana na jahti. Kupaju se i druže, a manekenka nije propustila priliku pokazati svoju isklesanu liniju...
Heidi Klum pozirala je potpuno gola na plaži: Zaludila fanove!
'ZAPALILA' JE INSTAGRAM

Heidi Klum pozirala je potpuno gola na plaži: Zaludila fanove!

Iako stalno uživa, ovo je prvi puta da je manekenka pozirala za časopis Paris Match bez odjeće. Inače, Klum se trenutno nalazi na ljetovanju sa svojim 16 godina mlađim suprugom Tomom Kaulitzom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025