<p>Glumica <strong>Kate</strong> <strong>Beckinsale </strong>(47) navodno je prekinula s glazbenikom <strong>Goodyjem Graceom </strong>(23) nakon devet mjeseci veze. Prestala ga je pratiti na društvenim mrežama te je obrisala sve zajedničke fotografije, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8870291/Kate-Beckinsale-47-SPLITS-boyfriend-Goody-Grace-23-nine-months-dating.html" target="_blank">Daily Mail</a>. </p><p>Tijekom 'lockdowna' zbog pandemije korona virusa u proljeće Goody se uselio u Katein raskošnu volu, a još prije tri mjeseca su si javno izjavljivali ljubav putem društvenih mreža. No glazbenik se sada već vratio u Kanadu. </p><p>Iako je Kate obrisala sve tragove njihova postojana na Instagramu, on nije učinio isto. O prekidu se još nisu oglasili.</p><p>Za njihovu vezu saznalo se početkom godina, kada su ih paparazzi prvi put snimili skupa. Unatoč velikoj razlici u godinama, njihovi prijatelji tvrdili su kako par ima puno toga zajedničkog.</p><p>- On je zaista zreo i uživaju u zajedničkom vremenu i razgovorima. Ona obožava vrijeme provoditi s Goodyjem i voli ga zbog onoga što on i jest - govorili su njihovi prijatelji na početku veze. </p>