Kate Hudson u minijaturnom kupaćem i s bocom Camparija na glavi uživa na godišnjem

Kate Hudson (47), zaručnik Danny Fujikawa, njihova zajednička kćer Rani Rose (7) te glumicini sinovi koje ima s bivšim partnerima - Ryder (22) i Bingham (14) - uživaju na godišnjem odmoru u Grčkoj i pritom se odlično zabavljaju. Svi su sudjelovali u snimanju videa za glumicin Instagram u kojem su pokazali u čemu uživaju na odmoru. Glumica je za tu prigodu pozirala u crvenom bikiniju s bocom Camparija na glavi.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

U videu je otkrila kako im se na odmoru pridružila i Ryderova djevojka Piper (22). Ryderov otac je glumicin bivši muž, frontmen Black Crowsa, Chris Robinson, dok je mlađeg sina Binghama dobila s bivšim zaručnikom, frontmenom benda Muse, Mattom Bellamyjem.

U objavi s početka tjedna glumica je pokazala kako uživa u vožnji brodom sa svojom djecom, a podijelila je i fotografiju na kojoj pozira ispred čistog, plavog mora te u bikiniju pokazuje isklesane trbušne mišiće.

Hudson je ranije otkrila tajne svoje fit figure, govoreći o prehrani i rutini vježbanja za koju kaže da prakticira svaki dan, ne samo zbog izgleda, nego i mentalnog zdravlja.

- Zaista uživam u tome da se dobro oznojim i to mi pomaže razbistriti misli. Nije stvar samo u tome da fizički izgledam dobro, važno mi je dovesti kisik do mozga i osjećati da mi krv zaista cirkulira - kazala je glumica, a prenosi Daily Mail.