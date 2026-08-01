Kate je 25 godina od Williama 'skrivala' malu tajnu: To je vjerojatno izvukla iz naftalina

Princ od Walesa, William, ostao je zatečen kada je njegova supruga Kate Middleton tijekom nedavnog službenog putovanja u Italiju pokazala jednu iznenađujuću vještinu. U rijetkom medijskom istupu, princ je priznao kako nije imao pojma da princeza govori talijanski, iako se poznaju već 25 godina William je ovo otkriće podijelio tijekom gostovanja u popularnoj britanskoj radijskoj emisiji "Heart Breakfast", snimljenom za vrijeme njegova službenog posjeta Cornwallu. Kada je voditeljica Amanda Holden prokomentirala kako ni ona nije znala za jezične vještine princeze od Walesa, William je uz smijeh priznao da je i za njega to bila potpuna novost.

​- Zapravo, nisam ni ja znao. Vjerojatno je to izvukla iz naftalina od prije nekog vremena - našalio se princ.

Foto: Instagram

Tijekom svog dvodnevnog boravka u talijanskom gradu Reggio Emilia, usmjerenog na njezin rad u području ranog dječjeg razvoja, princeza je pokazala svoje znanje jezika u razgovoru s djecom koja su je došla pozdraviti. Predstavila se talijanskom verzijom svog imena, piše People.

​- Govorim malo talijanski. Kako se zovete? Ja sam Catarina - obratila im se. Njezino poznavanje jezika potječe iz 2000. godine, kada je prije upisa na fakultet provela tri mjeseca u Firenci na tečaju talijanskog jezika i povijesti umjetnosti. Putovanje u Italiju imalo je poseban značaj jer je to bio njezin prvi samostalni službeni put u inozemstvo nakon što joj je 2024. godine dijagnosticiran rak. William nije skrivao koliko je ponosan na suprugu, naglasivši da se s puta vratila "puna energije".

Foto: Instagram

​- Jako, jako sam ponosan. Bila je nevjerojatna. Prošla je kroz toliko toga u posljednjih nekoliko godina i jako se veselila ovom putovanju, stoga mi je drago da je sve prošlo dobro - emotivno je poručio princ. Opisao ju je kao "pravu profesionalku" koja provodi sate proučavajući dokumentaciju, ali i kao stup obitelji, dodajući da se postupno i oprezno vraća svojim dužnostima.

​- Ona je nevjerojatna majka, nevjerojatna supruga i naša obitelj doslovno ne bi mogla bez nje - zaključio je.





*uz pomoć AI-ja