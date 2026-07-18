Važan savjet koji je princ Philip dao Kate za nošenje sa slavom

Kad se Kate Middleton 2011. godine udala za princa Williama, postala je dio najpoznatije obitelji na svijetu i s vremenom jedna od najomiljenijih članica britanske monarhije. Dolazeći iz skromnijeg okruženja, bilo je razumljivo da joj je bila potrebna pomoć kako bi se snašla pod intenzivnim globalnim nadzorom s kojim se suočila postavši princeza. Idealna osoba za taj savjet bio je princ Philip, koji se odrekao svoje grčke kraljevske titule kako bi postao suprug s najdužim stažem u britanskoj povijesti.

Princ Philip posvetio je desetljeća služenju kraljevskoj obitelji i monarhu, stekavši ugled kao kraljičin nepokolebljivi partner koji je potrebe institucije uvijek stavljao na prvo mjesto. Njegova doživotna predanost, tijekom koje je služio kao pokrovitelj, predsjednik ili član više od 780 organizacija, učinila ga je savršeno kvalificiranim da usmjeri Kate u snalaženju pod stalnim svjetlima reflektora. Kada se Kate s 29 godina pridružila obitelji, Philipu je navodno "laknulo" što je njegov unuk, princ William, pronašao "tako staloženu djevojku".

Polo at Guards Polo Club | Foto: Steve Parsons/PA Images/PIXSELL

Prema kraljevskom autoru Gylesu Brandrethu, koji se sprijateljio s princem Philipom kroz svoj angažman u jednoj od udruga, Philip je Kate prenio neprocjenjivu mudrost. Bile su to lekcije koje je nekoć bezuspješno pokušao prenijeti i pokojnoj princezi Diani. Philip joj je, kako navodi Brandreth, izravno rekao da je ključ uspjeha u shvaćanju svoje uloge, a ne u traženju osobne slave. Njegov savjet bio je izravan i jasan.

​- Ako povjeruješ da je ova pažnja usmjerena na tebe osobno, završit ćeš u nevolji. Pažnja je usmjerena na tvoju ulogu, na ono što radiš, na ono što podržavaš. Nije za tebe kao pojedinca. Ti nisi slavna osoba. Ti predstavljaš kraljevsku obitelj. To je sve - rekao joj je te dodao i jedan praktični savjet, kojeg je slijedila i sama kraljica Elizabeta II.

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​- Ne gledaj u kameru. Kraljica nikad ne gleda u kameru. Nikad. Gledaj osobu s kojom razgovaraš. Gledaj onoga koga si došla vidjeti. Diana je gledala u kameru.

Brandreth je u svojoj biografiji "Philip: Konačni portret" zabilježio kako je Philipov savjet Kate bio ukorijenjen u iskustvu koje je kraljevska obitelj imala s princezom Dianom. Njezina golema popularnost bila je izvor brige za kraljicu i princa Philipa.

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- Jedna od stvari koja je rastužila - i zabrinula - kraljicu i princa Philipa u vezi s Dianom, princezom od Walesa, nije bila njezina popularnost, već to što je dopustila da joj slava udari u glavu - napisao je Brandreth.

Objasnio je kako su Philip i Elizabeta u jednom trenutku također bili viđeni kao likovi iz bajke, no za razliku od Diane, oni to nikada nisu shvaćali osobno. Smatrali su da je njihova popularnost vezana uz instituciju koju predstavljaju, a ne uz njih same. Upravo je to bila temeljna razlika u pristupu koju je Philip pokušao usaditi Kate.

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Savjeti koje je Philip ponudio Kate rezultirali su razvojem "neočekivanog" prijateljstva. Često su sjedili jedno pored drugog na kraljevskim događanjima, a navodno su dijelili i sličan smisao za humor. Brandreth, koji je imao priliku promatrati princezu od Walesa u javnosti, potvrdio je da se ona dosljedno drži Philipovih uputa. "Bio sam u šetnji s vojvotkinjom od Cambridgea. Ona nikada ne gleda u kameru", istaknuo je.

Princ William odao je počast toj posebnoj vezi u svojoj dirljivoj poruci nakon djedove smrti 2021. godine, napisavši: "Uvijek ću biti zahvalan što je moja supruga imala toliko godina da upozna mog djeda i na dobroti koju joj je pokazao."

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Ta se dobrota, pretočena u mudar savjet, pokazala ključnom, osobito u novije vrijeme. Nakon što se početkom ove godine vratila javnim dužnostima poslije liječenja od karcinoma, princeza se našla pod još većim povećalom javnosti. Unatoč teškom razdoblju, njezina popularnost ostaje iznimno visoka. Nedavna anketa iz svibnja pokazuje da uživa potporu od 75 posto javnosti, tek nešto manje od supruga Williama sa 76 posto. U vremenima kada potpora monarhiji, posebice među mlađom populacijom, opada, Kateina usredotočenost na dužnost, a ne na status zvijezde, smatra se ključnim stabilizirajućim faktorom za budućnost institucije.

*uz korištenje AI-ja

