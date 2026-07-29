Sažetak ljeta: Kate i William objavili obiteljske fotografije

Princ i princeza od Walesa podijelili su na Instagramu niz obiteljskih i poslovnih fotografija koje su obilježile njihovo ljeto. Jedna od najupečatljivijih fotografija je svakako ona princa Williama (44) i supruge Kate Middleton (44) na kojoj sjede na travi sa svoje troje djece, princem Georgeom (13), princezom Charlotte (11) i princem Louisom (8).

Foto: Instagram

- Ljetni osvrt! Hvala svima koji su posljednjih nekoliko mjeseci učinili tako posebnima - stoji u potpisu objave u kojoj se nalazi i video princa Williama sa prirodoslovcem i dokumentaristom sir Davidom Attenboroughom, koji je svoj 100. rođendan proslavio velikim koncertom u Royal Albert Hallu, na kojem je princ održao govor.

- Rijetka je privilegija proslaviti cijelo jedno stoljeće života, no još je rjeđe kada ta osoba promijeni način na koji gledamo jedini dom koji imamo, planet Zemlju - kazao je tom prigodom William.

Na fotografiji iz Italije, Kate pomaže u pripremi tradicionalnih tortella na seoskom imanju u Parmi. Posjet Italiji njeno je prvo službeno putovanje u inozemstvo otkako je prije godinu dana objavila da je u remisiji od raka, a cilj mu je bio promovirati 'Centar kraljevske fondacije za rano djetinjstvo' koji podiže svijest o važnosti razvoja djece u najranijoj dobi. Objavljena je i fotografija na kojoj Kate tješi pacijenticu na zadnjem danu njezina liječenja od raka dojke, kao i nasmijanu princezu nakon što je završila zahtjevno humanitarno planinarenje od oko 37 kilometara. Obožavatelji kraljevske obitelji mogli su uživati i u novim rođendanskim portretima njihove djece, kao i u fotografijama Kate Middleton s ovogodišnjeg finala Wimbledona, javlja PageSix.