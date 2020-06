Kate Moss više ne ide na divlje, raskalašene tulume: Trijezna je dvije godine, ide spavati u 23h

<p>Manekenka <strong>Kate Moss </strong>(46) tijekom najveće slave u svojoj karijeri divljala je na partijima i vodila raskalašen način života. No, takav način života ostavila je iza sebe. Sad je potpuno trijezna već dvije godine i ide ranije spavati.</p><p>- U 23 sata moram biti u krevetu, upalim si Netflix i brzo zaspim - rekla je Kate, koja je upravo završila gledanje serije 'Sex Education'. Kaže kako većinom spava osam sati dnevno.</p><p>- Probudim se u 8 ujutro, no ako ne spavam točno osam sati, grozna sam tijekom poslijepodneva - kaže manekenka. </p><p>Svaki dan započinje jogom, a ponekad ode i na vožnju biciklom. Dok je vodila stari način života, Kate Moss dobila je nadimak 'The Tank' jer je svaki dan po cijeli dan pila. Čim bi se probudila posegnula bi za alkoholom, potom je nastavila nazdravljati i za ručkom i tako sve dok ne ide spavati. </p><p>No, sad je raskalašen način života 'završena priča' za manekenku. </p>