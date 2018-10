Kate razveselila djevojčicu: 'Ne fotografiraju mene nego tebe...'

Kate Middleton (36) odradila je prvu kraljevsku dužnost nakon rođenja svog sina princa Louisa Arthura Charlesa u travnju, piše magazin People. Vojvotkinja od Cambridgea je završila porodiljni dopust i otišla u školu St. Stephen u Londonu. Kate se tamo družila s djecom i skupa s njima radila u vrtu, a djevojčicu koja je pričala s njom je zanimalo zašto ih fotografiraju.

- Zašto te fotografiraju? - pitala je vojvotkinju u videu koji je objavljen na Royal Family Channelu. Kate je imala spreman odgovor koji se svidio fanovima kraljevske obitelji.

- Fotografiraju tebe jer si posebna - rekla je vojvotkinja djevojčici koja se nasmijala, a zatim ju Kate i za ruku te odvela do drvenog stola za piknik. Kate je razgovorala s ostalom djecom koja su nosila papirnate krune oko glava te se rukovala sa svakim. Pomogla im je i ulijevati vodu u kantice za zalijevanje i s njima se družila u školskom vrtu.

U jednom trenutku dok djeca su se okupila zbog čitanja priče, a vojvotkinja je sjela pokraj njih i smiješila se. Kate je posebno nasmijalo kad je djevojčica uzela svoju ljubičastu šalicu i pila iz nje bez korištenja ruku.

