Kate 'ukrala' Williama: Bio je u ozbiljnoj vezi kad ju je upoznao

Već neko vrijeme spominju se razne poteškoće kroz koje je naišla romansa princa Williama (36) i Kate Middleton (37) tijekom njihovog upoznavanja, a sada se otkrilo još tajni. Prije nego je William upoznao svoju sadašnju suprugu, bio je u vezi s prijateljicom iz djetinjstva Arabellom Musgrave, napisala je u knjizi 'William and Harry: Behind the Palace Walls' Katie Nicholl.

Foto: Pixsell/Instagram

Prinčevi su imali 'Glosse Posse' grupu u kojoj su bili njihovi bliski prijatelji te su njima slali pozivnice za sve zabave koje su priređivali u podrumu kraljevskog imanja Highgrove. Među tim prijateljima bila je i Arabella koja je zapela princu Williamu za oko jer nije mogao vjerovati koliko se promijenila.

Foto: CHARLES PLATIAU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Dok je šetala prostorijom, William je morao pogledati dva puta kako bi se uvjerio da je to zaista ona. Arabella je 'procvjetala' u prekrasnu djevojku zbog čega se zapitao kako je do tada nije primijetio - piše u biografiji. William i Arabella tada su plesali i pili do ranog jutra, a naposljetku i otišli zajedno spavati.

- To je bio početak strastvene romanse i njih dvoje su cijelo to ljeto proveli zajedno - napisala je Nicholl u knjizi.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Veza je postala ozbiljna i princ je rekao svom ocu, princu Charlesu (70) za nju, a on im je dao blagoslov. Ubrzo je William otišao na fakultet od kojega je htio odustati jer mu je jako nedostajala Arabella. Ipak, tada je upoznao Kate. Ona ga je potaknula da se nastavi školovati, a već na drugoj godini fakulteta princ William i Kate su počeli živjeti zajedno.

Arabella se 2014. udala za Georgea Galliersa-Pratta i trenutno radi kao voditeljica PR odjela modne kuće Gucci.