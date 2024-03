Katie Price šokirala: 'Silovali su me kad sam imala 7 godina...'

Starleta Katie Price (45) gostovala je u podcastu 'How To Fail Elizabeth Day' gdje je otkrila da je bila silovana kad je imala samo sedam godina.

- Silovana sam u parku kad sam imala sedam godina. Jednom su me zamalo i oteli. Pa mi se dogodilo da sam radila s jednim fotografom kojemu je policija pokucala na vrata. Naime, drogirao je djevojke milkshakeovima, ali ja to nikad nisam pila kada bi mi ponudio - rekla je pa dodala:

- Jednog dana mi je rekao: 'Želim da budeš gola u bijeloj mokroj košulji', a ja sam najprije odbila. Kasnije sam prihvatila.

Price je otkrila i da ju je prvi dečko zlostavljao, a drugi ju je prevario.

- Nitko od njih nije bio zdrav, a vi postajete nesigurni i to postaje otrovno. Da muškarci nisu bili u mom životu, ne bi se dovela do bankrota niti bi bila psihički zlostavljana. To ima veze s muškarcima. Silovanje mi nije smetalo sve dok nisam radila intervju s Piersom Morganom i bilo mi je neugodno. Plakala sam jer nikad o tome nisam razmišljala, ali očito mi je smetalo - ispričala je.

Foto: Instagram

Katie je i ranije pričala o ovom iskustvu te rekla da je sve to utjecalo na njezine odnose s muškarcima.

- Ono što mi se dogodilo kao djetetu također je dio toga. Kažu da sam zato slaba na muškarce - rekla je pa istaknula da joj je njezina majka uvijek čuvala leđa.