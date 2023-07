Britanska starleta otkrila: Imam ADHD, sad shvaćam zašto sam u prošlosti radila određene stvari

Britanska starleta i bivša reality zvijezda Katie Price (45) ispričala je za OK! Magazin da joj je dijagnosticiran ADHD. Otkrila je i kako svojoj majci pomaže da razumije njezino stanje.

Price je ispričala da zajedno s terapeutom aktivno radi na strategijama koje joj olakšavaju svakodnevni život, kako bi izbjegla osjećaj da je "teret" svojoj majci.

'Napokon razumijem zašto sam donosila loše odluke'

- Pokušala sam educirati svoju majku, ali moj način razmišljanja drugačiji je u usporedbi s drugim ljudima. Nakon što smo razgovarale s liječnicima, moja majka sada je shvatila zašto sam u prošlosti činila određene stvari, zašto se ponašam kako se ponašam i zašto sam takva kakva jesam - rekla je Katie.

Istaknula je kako je zadovoljna sa svojim napretkom te da sada napokon razumije zašto je donosila loše odluke u prošlosti.

- Posljedice nisu postojale u mojoj glavi, kao ni što bi moglo poći po krivu... Sada sam to naučila. Trebalo mi je 45 godina, ali još sam uvijek tu - rekla je, prenosi Daily Mail.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Majka: 'Molila sam ju da prestane'

Njezina majka Amy Price (70) nedavno je kritizirala ponašanje svoje kćeri, a detalje o njezinim problemima iznijela je u knjizi 'The Last Word' gdje je poručila da se Katie ne podvrgava operacijama kako bi privukla muškarce, već da je to jedini način na koji ima osjećaj kontrole nad svojim tijelom.

- Molila sam ju da prestane - rekla je.

Katie je grudi operirala čak 17 puta, a prvu operaciju imala je s 21 godinom. Procjenjuje se da je na plastičnu kirurgiju potrošila 130.000 funti.

Foto: RYMI, DIVA

- Najviše me zaboljelo kada je operirala svoje lice - rekla je njena majka.