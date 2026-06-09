Pjevačica i bivši kanadski premijer držali su se za ruke na crvenom tepihu, smješkali se jedan drugome i razmjenjivali nježnosti. Perry je na Tribeca festivalu predstavila svoj novi koncertni film
Katy Perry i Justin Trudeau prvi put skupa na crvenom tepihu
Pop zvijezda Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau prvi su se put službeno pojavili kao par na crvenom tepihu. Pojavili su se zajedno u ponedjeljak na Tribeca festivalu u New Yorku gdje su prisustvovali premijeri njenog novog koncertnog dokumentarca 'Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris'.
Za premijeru je Katy odabrala elegantnu bijelu haljinu s detaljima ruža, dok se bivši premijer Kanade odlučio za klasično crno odijelo. Par se držao za ruke i razmjenjivao nježnosti, a Trudeau je s osmijehom promatrao dok je pjevačica pozdravljala obožavatelje i novinare.
Njezin dokumentarni film prati prošlogodišnju svjetsku turneju, tijekom koje je imala više od 90 nastupa na pet kontinenata. Sama pjevačica je istaknula kako je ovaj film posvećen njenim obožavateljima.
- Ovo je vrlo različito od filma 'Part of Me'. To je bio više dokumentarac o mom životu, a ovo je pravo koncertno iskustvo na najvišoj razini za fanove. Sve ovo radim za njih jer su mi pomagali svih ovih godina, više od 18 godina, i divno je što smo uspjeli zabilježiti tu energiju - izjavila je Perry za People.
Perry je ranije bila u vezi s Orlandom Bloomom, a tek mjesec dana nakon što su raskinuli zaruke počela su šuškanja o vezi s Trudeauom. Bloom i Perry su bili zajedno devet godina i imaju dijete.
*uz korištenje AI-ja
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