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LJUBAV IM CVJETA

Katy Perry i Justin Trudeau prvi put skupa na crvenom tepihu

Piše 24sata,
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Katy Perry i Justin Trudeau prvi put skupa na crvenom tepihu
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Foto: Sipa USA/SIPA USA

Pjevačica i bivši kanadski premijer držali su se za ruke na crvenom tepihu, smješkali se jedan drugome i razmjenjivali nježnosti. Perry je na Tribeca festivalu predstavila svoj novi koncertni film

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Pop zvijezda Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau prvi su se put službeno pojavili kao par na crvenom tepihu. Pojavili su se zajedno u ponedjeljak na Tribeca festivalu u New Yorku gdje su prisustvovali premijeri njenog novog koncertnog dokumentarca 'Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris'. 

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Za premijeru je Katy odabrala elegantnu bijelu haljinu s detaljima ruža, dok se bivši premijer Kanade odlučio za klasično crno odijelo. Par se držao za ruke i razmjenjivao nježnosti, a Trudeau je s osmijehom promatrao dok je pjevačica pozdravljala obožavatelje i novinare. 

NY: 'Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris' Premiere - 2026 Tribeca Festival - Arrivals
Foto: Sipa USA/SIPA USA

Njezin dokumentarni film prati prošlogodišnju svjetsku turneju, tijekom koje je imala više od 90 nastupa na pet kontinenata. Sama pjevačica je istaknula kako je ovaj film posvećen njenim obožavateljima. 

- Ovo je vrlo različito od filma 'Part of Me'. To je bio više dokumentarac o mom životu, a ovo je pravo koncertno iskustvo na najvišoj razini za fanove. Sve ovo radim za njih jer su mi pomagali svih ovih godina, više od 18 godina, i divno je što smo uspjeli zabilježiti tu energiju - izjavila je Perry za People

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Perry je ranije bila u vezi s Orlandom Bloomom, a tek mjesec dana nakon što su raskinuli zaruke počela su šuškanja o vezi s Trudeauom. Bloom i Perry su bili zajedno devet godina i imaju dijete.

*uz korištenje AI-ja
 

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