ANKETA Katy Perry otvorit će SP. Što mislite o izboru Fife?

Katy Perry otvorit će Svjetsko prvenstvo 2026. Pjevačica će nastupiti 12. lipnja na stadionu SoFi Stadium nedaleko od Los Angelesa, uoči utakmice reprezentacija SAD-a i Paragvaja. Na ceremoniji otvaranja pridružit će joj se glazbenici Future, Lisa, Tyla i DJ Sanjoy. Čim je FIFA službeno potvrdila njezin nastup, krenula je lavina reakcija na društvenim mrežama.

Dok jedni tvrde da je riječ o savršenom izboru za veliki sportski spektakl, drugi se pitaju kako je upravo ona dobila jedan od najprestižnijih glazbenih angažmana na svijetu.

- Što ona može ponuditi svijetu na otvaranju Svjetskog prvenstva? - napisao je jedan korisnik na platformi X dok je drugi poručio: 'Seksualna zlostavljačica koja nije imala hit više od deset godina?'

Ipak, mnogi su odmah stali u njezinu obranu. Podsjetili su kako je Perry već dokazala da zna nositi velike televizijske spektakle, posebno nakon nastupa na poluvremenu Super Bowla 2015. godine.

- Svjetsko prvenstvo nekad je bilo o sportu, navijačima i nacionalnom ponosu. Sada se svaki globalni događaj pretvara u veliki pop-spektakl. Uz to rečeno... Katy zna kako napraviti show - komentirao je korisnik platforme X.

- Ona će podići popularnost ceremonije prije utakmice, što je dobro. Nedostajale su nam velike pop-zvijezde na svjetskim prvenstvima - glasio je drugi komentar.

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će prvo u povijesti turnira s čak tri ceremonije otvaranja u zemljama domaćinima - SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ujedno će to biti i prvo prvenstvo s 48 reprezentacija i ukupno 104 utakmice. FIFA zato želi pretvoriti turnir u globalni zabavni događaj, po uzoru na Super Bowl. Ceremonije će počinjati 90 minuta prije utakmica, a organizatori očekuju milijunsku gledanost diljem svijeta.