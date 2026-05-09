Obavijesti

Show

Komentari 2
RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE

ANKETA Katy Perry otvorit će SP. Što mislite o izboru Fife?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Katy Perry otvorit će SP. Što mislite o izboru Fife?
5
Foto: Javier Vicencio

Pjevačica će nastupiti prije utakmice SAD-a i Paragvaja u Los Angelesu. Čim je FIFA službeno potvrdila njezin nastup, krenula je lavina reakcija na društvenim mrežama

Admiral

Katy Perry otvorit će Svjetsko prvenstvo 2026. Pjevačica će nastupiti 12. lipnja na stadionu SoFi Stadium nedaleko od Los Angelesa, uoči utakmice reprezentacija SAD-a i Paragvaja. Na ceremoniji otvaranja pridružit će joj se glazbenici Future, Lisa, Tyla i DJ Sanjoy. Čim je FIFA službeno potvrdila njezin nastup, krenula je lavina reakcija na društvenim mrežama.

Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti OVDJE.

Dok jedni tvrde da je riječ o savršenom izboru za veliki sportski spektakl, drugi se pitaju kako je upravo ona dobila jedan od najprestižnijih glazbenih angažmana na svijetu.

- Što ona može ponuditi svijetu na otvaranju Svjetskog prvenstva? - napisao je jedan korisnik na platformi X dok je drugi poručio: 'Seksualna zlostavljačica koja nije imala hit više od deset godina?'

Katy Perry
Foto: Javier Vicencio

Ipak, mnogi su odmah stali u njezinu obranu. Podsjetili su kako je Perry već dokazala da zna nositi velike televizijske spektakle, posebno nakon nastupa na poluvremenu Super Bowla 2015. godine.

- Svjetsko prvenstvo nekad je bilo o sportu, navijačima i nacionalnom ponosu. Sada se svaki globalni događaj pretvara u veliki pop-spektakl. Uz to rečeno... Katy zna kako napraviti show - komentirao je korisnik platforme X.

- Ona će podići popularnost ceremonije prije utakmice, što je dobro. Nedostajale su nam velike pop-zvijezde na svjetskim prvenstvima - glasio je drugi komentar. 

Phoenix: Katy Perry nastupila u poluvremenu Super Bowla
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će prvo u povijesti turnira s čak tri ceremonije otvaranja u zemljama domaćinima - SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ujedno će to biti i prvo prvenstvo s 48 reprezentacija i ukupno 104 utakmice. FIFA zato želi pretvoriti turnir u globalni zabavni događaj, po uzoru na Super Bowl. Ceremonije će počinjati 90 minuta prije utakmica, a organizatori očekuju milijunsku gledanost diljem svijeta.

Phoenix: Katy Perry nastupila u poluvremenu Super Bowla
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tara iz Karme žarila je i palila glazbenom scenom, a onda je nestala. Evo kako danas izgleda
SJEĆATE LI SE NJE?

Tara iz Karme žarila je i palila glazbenom scenom, a onda je nestala. Evo kako danas izgleda

Istrijanka Majda Šušelj, poznatija kao Tara, bila je glavna zvijezda grupe Karma koja je početkom 2000-ih žarila i palila hrvatskom, češkom i slovačkom scenom. Danas vodi potpuno drukčijii život
FOTO Tko je Marina Ivić Pivalica iz 'Survivora'? Zbog kupaćeg je danima bila glavna tema...
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Tko je Marina Ivić Pivalica iz 'Survivora'? Zbog kupaćeg je danima bila glavna tema...

U četvrtak navečer završila je peta sezona 'Survivora', a do samog finala stigla je i Marina Ivić Pivalica. Energična fizioterapeutkinja i vlasnica fitness centra tijekom cijele sezone privlačila je pažnju snagom, izdržljivošću i borbenim duhom. No osim uspjeha na zahtjevnim poligonima, posljednjih dana mnogo se pričalo i o njezinom crvenom kupaćem kostimu.
Lidija Bačić: 'Nekad sam stalno bila u crkvi, a danas se idem ispovjediti za važne blagdane'
otvoreno o vjeri i porocima

Lidija Bačić: 'Nekad sam stalno bila u crkvi, a danas se idem ispovjediti za važne blagdane'

Pjevačica se prisjetila srednjoškolskih dana kad je pjevala u crkvenom zboru, a upravo ju je duhovna glazba dovela i do pobjede na Uskrsfestu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026