A post shared by Damira Gregoret (@damiragregoret) on May 17, 2020 at 2:41pm PDT

Spli\u0107anka je otkrila i tajnu uspje\u0161nog braka.

- Puno otvorenog razgovora i jo\u0161 vi\u0161e razumijevanja. Mislim da je to osnova - rekla je za Gloriju.

'Kavu nakon sučeljavanja nismo popili, a naljutili su me kad su u isto vrijeme pričali trivijalnosti'

To koliko su se i kako kandidati držali pitanja i kakvi su bili njihovi odgovori i međusobna pitanja – to govori sve o njima, poručila je poznata voditeljica RTL-a

<p>Novinarka informativne emisije RTL-a, <strong>Damira Gregoret </strong>(34), vodila je sinoćnju debatu između <strong>Davora Bernardića</strong> (40) i<strong> Andreja Plenkovića </strong>(50).</p><p>Iako su njih dvojica imali težak zadatak da svojim odgovorima uvjere birače da glasuju za njih, brojni gledatelji su na društvenim mrežama pisali kako je najteže zapravo bilo voditeljici jer često nije mogla doći do riječi. No Damira pomno prati svaki korak političara, a zbog opisa posla znala je imati neugodne situacije s njima.</p><p>- Doza treme uvijek postoji. Cijelog prošlog tjedna kolega <strong>Adrian De Vrgna</strong> i ja svakodnevno smo sučeljavali kandidate izbornim jedinicama i tematski, a paralelno je pripreman i okvir za sučeljavanje. Razlog je drugačija forma, prvi put izvedenu na način da si kandidati međusobno tijekom cijele debate mogu postavljati pitanja i replicirati. Dakle fokus je planski stavljen isključivo na njih kako bi se sami, u međusobnoj raspravi – ogolili. I to se dogodilo. Građani su vidjeli kakvi su, te što im i kako nude - rekla nam je voditeljica. </p><p>Kako je na početku sučeljavanja krenulo dosta oštro, pitali smo voditeljicu je li se bojala da ne krene sve u krivom smjeru?</p><p>- Sučeljavanje, pogotovo ovakvog tipa, nije intervju i intervencija s moje strane je planski malo. Smjer po temama, od koronavirusa, preko ekonomskih programa kroz život građana do unutarnje i vanjske politike bio je zamišljen i realiziran. To koliko su se i kako kandidati držali pitanja i kakvi su bili njihovi odgovori i međusobna pitanja – to govori sve o njima - poručila je Gregoret te nadodala da nakon sučeljavanja nisu popili zajedničku kavu. </p><p>Za svoje goste je rekla da su bili loši, a trenutak kad se zacrvenila jer su joj upadali u riječ, komentirala je: </p><p>- To je bilo u trenutku kada su oboje pričali potpune trivijalnosti i to u isto vrijeme ne obazirući se pri tom da ih gledatelji u takvoj situaciji ne mogu čuti - poručila je poznata voditeljica. </p><p>Inače, ona se našla u središtu pozornosti 2018. kad joj se Plenković ispričao zbog neprimjernog odgovora na njezino pitanje nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Naime, premijer je na njezino pitanje vezano za aferu curenja policijskih informacija, među ostalim, rekao: 'Slatki ste, Damira'.</p><p>- Moja isprika, povlačim tu izjavu i neće se više ponoviti - poručio je kasnije Plenković.</p><p>Damira slobodno vrijeme voli provesti uz dobru knjigu, film ili izlet, a nekad i bez svega toga samo odluta u mislima.</p><p>- Kakva sam privatno, bolje će ocijeniti drugi, nisam neozbiljna, ali sigurno sam opuštenija i vedrija nego što to mogu biti dok pričam o politici - objasnila je.</p><p>S motivacijom, kada je loše volje, nema problema jer radi posao koji je intenzivan, ali ga zaista voli. Osim poslovnih uspjeha, Damiri ide i u ljubavi.</p><p>Prije šest godina udala se za bivšeg urednika i voditelja informativne emisije 'RTL Danas' <strong>Igora Bobića </strong>(43) koji danas radi na N1 televiziji. Vjenčali su se u crkvi na zagrebačkoj Opatovini, a slavlje se nastavilo u Muzeju za umjetnost i obrt. Mladenci su na zabavu stigli posljednji i to taksijem, a na tulumu se okupilo 70-ak uzvanika.</p><p>Damira i Igor zaljubili su se 2012., kada je novinarka iz rodnog Splita prešla u redakciju RTL-a, gdje joj je Igor bio šef. Rad na istome mjestu za Damiru je bila i prednost, ali i nedostatak.</p><p>- Ne znam kako bih funkcionirala da se Igor ne bavi novinarstvom. Mislim da je ipak ovako lakše i njemu i meni jer se razumijemo. Koliko god to ‘nošenje posla kući’ djelovalo kao problem, ovo jest posao koji te okružuje, nema tu isključivanja i kraja smjene - priznala je.</p><p>U kolovozu 2014. par je dobio kćer <strong>Bianku</strong>, koja im je, kako je rekla Damira, potpuno promijenila život.</p><p>- Uz nju i s njom sve ima smisla. Uloga majke osigurala mi je drukčiju, najljepšu perspektivu, ali me i osnažila - istaknula je.</p><p>Novinarka sa suprugom uspije uhvatiti tek malo vremena za zajedničko druženje.</p><p>- Nisam tražila osvajača nego partnera i mi tako funkcioniramo. Vremena nikad nema za sve što bismo htjeli, ali se trudimo ukrasti tu i tamo večer za sebe. Kazalištu dajem prednost pred kinom - rekla je.</p><p>Šestu godišnjicu braka su proslavili na zanimljiv način, gledajući film iz automobila u Drive-in kinu na Zagrebačkom Velesajmu.</p><p>- Točno šest godina od prvog plesa! I dalje plešemo zajedno - napisala je tada u opis fotografije.</p><p>Splićanka je otkrila i tajnu uspješnog braka.</p><p>- Puno otvorenog razgovora i još više razumijevanja. Mislim da je to osnova - rekla je za<a href="https://www.gloria.hr/fokus/zvjezdane-staze/damira-gregoret-voljela-bih-se-ponekad-iskljuciti-vec-me-i-kci-ucjenjuje/8276387/"> Gloriju</a>.</p>