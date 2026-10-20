Kazalište Knap opet ima hit! 'Bog masakra' izazvao ovacije

Pred punom dvoranom kazališta KNAP u subotu, 17. listopada, premijerno je izvedena komedija ‘Bog masakra’, nastala prema tekstu francuske dramatičarke Yasmine Reze, u režiji Marijane Matoković. Publika je oduševljenje pokazala dugotrajnim pljeskom, pozvavši glumački ansambl čak pet puta na naklon. U novoj produkciji Kazališta KNAP nastupaju Dunja Fajdić, Iskra Jirsak, Marko Hergešić i Dino Rogić.

Premijernu večer svojim su dolaskom podržala i brojna poznata imena iz kulturnog i javnog života. Među uzvanicima bili su koreograf i redatelj Igor Barberić, pjevačica Kim Verson, glumac i voditelj Miro Čabraja, glumice Mila Elegović, Vesna Ravenšćak i Mia Krajcar, redatelj Ivan Goran Vitez, glumica i glazbenica Nera Stipičević te redatelj Gonzalo Quintana. Premijeri su prisustvovali i brojni drugi predstavnici kazališne i umjetničke scene.

Foto: Vedran Metelko

BOG MASAKRA britka je komedija o roditeljstvu, braku i tankoj granici između građanske pristojnosti i otvorenog sukoba. Radnja prati dva bračna para koja se, nakon sukoba svojih sinova, sastaju kako bi problem riješila mirno, razumno i civilizirano. Svi su za dijalog, svi imaju najbolje namjere. No razgovor koji počinje uz kavu i kolače postupno se pretvara u žestok verbalni okršaj u kojem na površinu izlaze potisnute frustracije, bračne napetosti i međusobne optužbe.

Kroz duhovite, oštre i neugodno prepoznatljive situacije, Yasmina Reza propituje koliko dugo možemo zadržati pristojnost kada se suočimo s vlastitim slabostima i koliko je zapravo tanka granica između civiliziranog ponašanja i potpunog kaosa.

U središtu predstave četvero je likova koji, pokušavajući riješiti sukob svoje djece, postupno razotkrivaju vlastite nesuglasice i proturječja. Humor proizlazi upravo iz nesrazmjera između onoga što likovi govore o sebi i načina na koji se ponašaju, otvarajući prostor za smijeh, ali i prepoznavanje vlastitih svakodnevnih odnosa.

Režiju predstave potpisuje Marijana Matoković, scenografiju i kostime Danijela Gotal Grgurač, a vizualni identitet Mare Milin.

Foto: Vedran Metelko

Premijerom ‘Boga masakra’ Kazalište KNAP obogatilo je svoj repertoar komedijom koja kroz humor, britke dijaloge i prepoznatljive životne situacije progovara o međuljudskim odnosima, roditeljstvu i društvenim očekivanjima. Sljedeća izvedba predstave BOG MASAKRA održat će se 22. i 23. listopada, u 20 sati u Kazalištu KNAP, Ivanićgradska 41a, Zagreb.