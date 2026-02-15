Riječki balet među zvijezdama, premijera predstave 'Mali princ'

Pred prepunim gledalištem riječkog HNK Ivana pl. Zajca u subotu je premijerno izvedeno čarobno plesno putovanje daleko u svemir i duboko u ljudsko srce, balet za djecu “Mali princ” u koreografiji Lukasa Zuschlaga.

“Za mnoge mlade gledatelje možda će 'Mali princ' biti prvi susret s baletom ili s kazalištem uopće. Zato je velika odgovornost učiniti im ovo iskustvo čarobnim, ispunjenim začudnošću i emocijama”, rekao je ranije koreograf Zuschlag, a ako je suditi po reakciji publike u kojoj je bilo i puno djece te dugotrajnim ovacijama koje su uslijedile nakon što se zastor spustio, u tome je posve uspio.

Foto: Dražen Šokčević

Očaravajuće maštovita baletna predstava prema svim generacijama omiljenom književnom klasiku Antoinea de Saint-Exupéryja još od njegova objavljivanja 1943. godine. Malog princa utjelovio je Federico Rubisse, a Pilota Ali Tabbouch.