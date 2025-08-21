Premijera predstave 'Galeb' na Dubrovačkim ljetnim igrama: 'Brza je, energična i iskrena'

Redatelj Janusz Kica istaknuo je tim povodom kako je Čehov djelo napisao u samoći i u njemu se bavio samim sobom.

"Secirao je svoju dušu i pokušao odgonetnuti što to znači pisati. Imao je oko 35 godina. Ovo je djelo pisao po narudžbi, a kad je premijerno odigrano u Petersburgu doživjelo je neuspjeh. Trijumf je stigao tek nekoliko godina kasnije. Čehovljev su život bili pisanje i ljubavne afere. Zato su umjetnost i ljubav glavne teme tog komada. Pita se što znači biti umjetnik, kako to postati, ali i ostati. Ne poludjeti, ostati zdrave glave", rekao je Kica.

Dubrovnik: Premijerno izvedena predstava Galeb na 76. Dubrovačkim ljetnim igrama | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Glumica Nina Violić izjavila je kako je "Galeb" komad koji svi glumci žele raditi jer uvijek misle da se radi o njima.

"Predstava je jako brza, energična i iskrena", istaknula je Violić.

Uz redatelja Janusza Kicu autorski tim čine i dramaturginja i prevoditeljica Lada Kaštelan, scenograf Marko Japelj s asistentom Linom Martinom Japeljom, kostimografkinja Doris Kristić s asistenticom Petrom Bobić, skladatelj Hrvoje Nikšić, oblikovatelj svjetla Aleksandar Čavlek, inspicijent Roko Grbin te asistentica redatelja Antonela Tošić.

Glumačku postavu čine Nina Violić, Bernard Tomić, Filip Šovagović, Ružica Maurus, Nikša Butijer, Doris Šarić-Kukuljica, Tena Nemet Brankov, Janko Popović Volarić, Elvis Bošnjak i Igor Kovač.