Kazalište Komedija preko noći ostalo bez ravnatelja Batinića

Zagrebačka Komedija ponovno je bez ravnatelja, a dirigent Krešimir Batinić (37) na tu je poziciju podnio neopozivu ostavku i to, kako tvrdi, zbog stresa, odnosno narušenog zdravlja, kako piše Večernji list.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Do kraja četverogodišnjeg mandata na čelu kazališta na Kaptolu imao je još 15 mjeseci, a ova vijest dočekana je s iznenađenjem, s obzirom na to da se radi o čovjeku koji je slovio za osobu koja je preporodila i financijski stabilizirala to gradsko kazalište.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Zdravstveni razlozi isključivi su razlog ostavke. Zbog stresa više nisam mogao ni dirigirati. Sada će biti imenovan vršitelj dužnosti ravnatelja, a onda će biti raspisan novi natječaj - pojasnio je cijelu situaciju Batinić za Večernji list te dodao kako će u kazalištu ostati na poziciji dirigenta koju je obnašao i ranije.

Tako se svojevrsna kriza u Komediji nastavlja i dalje. Podsjetimo, 2016. smijenjen je dugogodišnji ravnatelj Niko Pavlović (70), a obrazloženje su bili višemilijunski dugovi. Kratko je prije Batinića prvi čovjek kazališta bio glumac Adam Končić (42), a prošle godine kazalište je naprasno napustio i jedan od prepoznatljivijih glumaca ansambla, Dražen Čuček (49).

