'Kćeri su mi rekle da je vrijeme za estetsku korekciju na licu'

Glumica Brooke Shields (54) se požalila u intervjuu kod Andyja Cohena kako su njezina obje kćerke imale prijedlog za nju. Rowan (16) i Grier (13) smatraju da je došao trenutak za estetsku korekciju jer godine čine svoje.

Foto: JM11/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Cure su mi ozbiljno savjetovale da moram nešto učiniti sa svojim licem, neku malo radikalniju korekciju. Nisam mogla vjerovati kad sam to čula. Pa ja sam ikona, baš me to neugodno iznenadilo - nije krila razočaranje Shields.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Slavna glumica i model tijekom karijere je krasila brojne naslovnice, a ljudi su bili očarani njezinom prirodnom ljepotom. Vjerojatno i zbog toga, Brooke je izuzetno povrijedio stav vlastite djece.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Mnoge njezine vršnjakinje odavno su već započele s plastičnim operacijama kako bi zadržale mladoliki izgled, a glumica je priznala da tim metodama odolijeva i zbog još jednog razloga, straha od noža. Njezin prepoznatljiv znak godinama su bile i guste obrve, i to dok nisu bile u modi.

- To mi je baš smiješno koliko su ljudi opsjednuti jednim dijelom tijela, pogotovo nečime tako banalnim kao što su obrve - zaključila je Shields o svom zaštitnom znaku.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':