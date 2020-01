Kći (7) Kardashianke pozirala u Gucci baloneru od 10.500 kuna

Reality zvijezda Kourtney Kardashian (40) poput svojih sestara iz klana Kardashian voli skupocjene 'krpice', a čini se kako je i njezina sedmogodišnja kći Penelope krenula njihovim stopama.

Penelope se pojavila u videu koji je objavila njezina teta Khloe Kardashian (35) te ima odjeven Gucci baloner čija je cijena oko 10.500 kuna. Prekriven je Gucci uzorcima, a riječ je o kaputu od vune s kožnim gumbima i obrubom od svile, stoji na stranici brenda. Isti takav kaput Penelope ima u ružičastoj boji.

Ovo nije prvi put da kći Kardashianke nosi skupu odjeću. Ranije ju se moglo vidjeti u zlatnim Gucci cipelama, ali i s torbicom marke Louis Vuitton.

Inače, najstarija sestra Kardashian je najviše posvećena djeci, a zbog tog je imala puno okršaja, pogotovo s Kim Kardashian (38) koja joj je često govorila da je lijena i najmanje radi. Kim je 'nasrnula' na nju zato što je rekla kako bi bila sretna da reality show 'Keeping Up With the Kardashians' završi.

- Trenutno sam sretna i zadovoljna svojim blagoslovima, ali definitivno ima trenutaka kad želim napustiti show. Život je kratak i želiš biti sretan - rekla je Kourtney. Još prije tri godine govorila je da se želi maknuti od realityja koji prati svaki korak njezine obitelji.

