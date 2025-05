Kći Anne Nicole Smith nosila je haljinu svoje preminule majke: 'To je najbliže njenom zagrljaju'

Na tradicionalnoj gala večeri Barnstable Brown uoči Kentucky Derbyja 2025., Dannielynn Birkhead (18), kći pokojne glumice i modela Anne Nicole Smith i fotografa Larryja Birkheada, odala je dirljivu počast svojoj majci. Na crvenom tepihu pojavila se u elegantnoj crnoj haljini s dubokim dekolteom i ukrasnim kristalnim naramenicama, istoj haljini koju je Anna Nicole nosila na toj večeri prije točno 21 godinu, 2004., prenosi People.

- Dannielynn nosi haljinu Anne Nicole koju je nosila prije 21 godinu na ovom istom događaju. Život u punom krugu - napisao je Larry na Instagramu.

- Rekla je da je odabrala haljinu jer je bila mamina i 'super je cool'.

- Ovo je najbliže zagrljaju koji mogu dobiti od nje - rekla je Dannielynn novinarima dok je hodala crvenim tepihom.

Larry Birkhead, koji je 2003. upravo na ovom događaju upoznao Annu Nicole, priznao je kako mu je bilo emotivno vidjeti kćer u toj haljini.

- Zadnji put kad sam vidio tu haljinu, bila na Anni - rekao je.

Prisjetio se i jednog trenutka iz Dannielynnog djetinjstva.

Foto: .

- Kad je Dannielynn bila mala djevojčica, došla je do haljine i stavila ruku na nju. A sada, kad je dovoljno velika da je nosi, sve to djeluje nestvarno.

Iako je haljina bila nešto odvažnija od onog što inače bira, Dannielynn ju je sama odabrala, a Larry smatra kako je to za nju i modni iskorak i osobni trenutak povezivanja s majkom.

- Mislim da radi modni eksperiment za sebe. Također, mislim da joj je jako značajno nositi to. Drago mi je što napokon počinje nositi neke mamine stvari jer bi doslovno mogla birati novu kombinaciju svaki dan do kraja života i nikad ne bi odjenula isto, s obzirom na to koliko toga imamo - ispričao je.

Otkrio je i da godišnje troši više od 200.000 dolara na skladištenje sve garderobe i stvari Anne Nicole kako bi ih sačuvao za kćer.

- Samo sam se nadao da će jednog dana cijeniti te stvari. Tek sada počinje pokazivati znatiželju prema modi i svijetu svoje mame - priznao je.

Foto: Screenshot/Instagram

- Kad netko umre, pomisliš: 'Neću se ničega riješiti.' A onda prođeš kroz emocije i zapitaš se: 'Trebam li ja to uopće?'... Ali pomisliš, 'Ako postoji samo jedna stvar među tim stvarima koja će joj dati osjećaj tko je njezina majka bila, onda vrijedi.’ Bilo je posebno što je baš tu haljinu odabrala.

Larry i Dannielynn zajedno sudjeluju na Kentucky Derbyju još otkako je imala tri godine.

- Ta tradicija zapravo je započela jer nam je prve godine otkazala dadilja. Svi su govorili: ‘Kako slatko.’ I onda sam pomislio: ‘Nije bila tolika gnjavaža prošle godine.’ Tako je postalo tradicija. Ljudi su nas počeli tražiti, pa su i outfiti morali biti sve upečatljiviji -prisjetio se Larry.

Na Derbyju 2024. Larry je nosio sivo odijelo s crnom kravatom, dok je Dannielynn odabrala crnu kombinaciju koju je nekada nosila Janet Jackson. Godinu prije, 2023., nosila je haljinu s printom suncokreta dizajnera Lea Lina, dok je Larry bio odjeven jednostavno.