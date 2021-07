Ella Katherine Orešković (21), kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića (55), živi u Murciji u Španjolskoj i studira psihologiju na Katoličkom sveučilištu San Antonio. Hrvatskoj je javnosti postala poznata svojim nastupom na ovogodišnjoj Dori.

To je bio njezin prvi javni nastup a predstavila se s pjesmom 'Come this Way'. Iako nije pobijedila, Ella je na Instagramu počela skupljati sve više i više pratitelja.

Atraktivna plavuša osim svojim glasom privukla je pozornost i izgledom, a na društvenim mrežama nedavno je pokazala zavidnu liniju u plavom kupaćem kostimu s tigrastim uzorkom.

- Ne možeš sjediti s nama - napisala je Ella u opisu fotografije, citirajući slavnu rečenicu iz filma 'Mean Girls'. Za svoj je izgled dobila samo pohvale.