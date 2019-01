Kći ga nazvala monstrumom, a pjevača se odrekla i Lady GaGa

Prije pet godina zajedno su snimili kontroverzni hit 'Do What U Want' (With My Body), a danas Lady GaGa (32) nema lijepe riječi za pjevača. R. Kelly (52) je već godinama u središtu raznih skandala, u kojima je optužen za seksualno zlostavljanje, a čini se da se pop zvijezda odlučila definitivno ograditi od nekadašnjeg kolege. Kap koja je prelila čašu bila je mini-serija 'Surviving' R. Kelly, u kojoj žene progovaraju o detaljima odnosa s pjevačem. Skandali su u potpunosti obilježili njegovu karijeru, a protiv Kellyja je podignuto na desetke optužnica za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje.

Foto: Instagram/orijent

Pripisuju mu se optužbe za snimanje seksa s maloljetnicom, vođenje seks kulta, pedofiliju te posjedovanje i snimanje dječje pornografije. Prvi skandal ovakve prirode u koji je bio upleten dogodio se još 1994. kada se šuškalo da je u braku s mladom pjevačicom Aaliyah. Kelly je tada imao 27, a Aaliyah samo 15 godina.

Foto: Instagram

- Nisam ponosan na to što se dogodilo tog dana jer ja sam za njih krivotvorio papire, budući da je Aaliyah bila maloljetna. Dobili smo dozvolu, bili smo u hotelu i nakon toga otišli na vrlo kratko ceremoniju. Aaliyah čak nije imala ni vjenčanicu, a Robert nije imao sako. Nosili su što su imali na sebi. Aaliyah je izgledala zabrinuto i uplašeno. Želio sam joj pomoći, a ona me gledala kao da želi pričati sa mnom - progovorio je u dokumentarcu Demetrius Smith, Kellyjev bivši suradnik i asistent. Skandal se zataškao kada je Aaliyah poginula u avionskoj nesreći.

Foto: Twitter/Jeremy Meeks

Suočena s novim spoznajama, protiv R. Kellyja se okrenula i pop zvijezda Lady GaGa.

- U potpunosti stojim iza svih tih žena. Znam koliko pate i da samo žele da se njihov glas čuje i da ih se shvati ozbiljno - rekla je GaGa, koja je s 19 godina i sama bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

[video: 1203128 / Lady Gaga na dodjeli Zlatnog globusa 2019.]

Pjesmu koju je napisala i snimila s R. Kellyjem pjevačica je obećala maknuti s glazbenog servisa iTunes, a ima i objašnjenje kako je ona uopće nastala.

Foto: Instagram/orijent

- Pjesma je kontroverzna i pomaknuta, a nastala je u periodu kad sam se na taj način pokušavala boriti s vlastitom traumom. Bilo je to dosta tmurno vrijeme za mene. Danas to ne bih napravila, ali ne mogu vratiti vrijeme. Mogu se samo i dalje boriti za sve one zlostavljane i stati na njihovu stranu - napisala je na svom Instagramu pjevačica.

Andrea Danyell Kelly (44), bivša supruga R. Kellyja s kojim je bila u braku 13 godina, udala se za pjevača kad je imala svega 22 godine, a s njim ima troje djece - sinove Jayja (19) i Roberta Juniora (17) te kćer Joann (21). O svemu je progovorila i njegova kći.

Foto: Instagram

- Monstrum o kojem pričate moj je otac. Svjesna sam tko je on. Odrasla sam u toj kući. Zbog mojeg unutarnjeg mira i emocionalnog stanja ne želim pričati o njemu i ne želim razmišljati o tome - komentirala je Joann, koja s ocem nema nikakav kontakt posljednjih godina.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Pjevač je u SAD-u u potpunosti izgubio podršku nekadašnjih fanova i više gotovo uopće da ne nastupa, no i dalje je vrlo popularan u Njemačkoj, u kojoj ima nekoliko velikih koncerata zakazanih za proljeće.