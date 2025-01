Kći Jacka Nicholsona podijelila fotku s ocem: Proveli blagdane

Kći slavnog glumca Jacka Nicholsona (87), Lorraine, na svojim društvenim mrežama podijelila je fotografije s obitelji tijekom blagdana. Na jednoj od fotografija s Instagrama je i glumac Jack koji se rijetko pojavljuje u javnosti.

Ona i otac poziraju zagrljeni, a u opisu je napisala 'Sezona darivanja'.

Zaredali su se komentari njezinih oduševljenih pratitelja.

'Lijepi ste! Reci ocu da se vrati ispred filmskih kamera!', 'Hvala ti što si podijelila fotografiju oca s nama', 'Otac izgleda odlično', 'Otac ti je divan glumac', samo su neki od komentara obožavatelja.

Prošlo je 14 godina od posljednjeg filma holivudske zvijezde. Pojavio se u filmu 'How Do You Know' u kojem glume Resse Witherspoon, Paul Rudd i Owen Wilson. U romantičnoj komediji imao je sporednu ulogu, a iza sebe ima 80 filmskih uloga.

Jack je posljednji put u javnosti snimljen u travnju 2023. kad je bio na utakmici LA Lakersa u Los Angelesu.