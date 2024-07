Zbog uloge u 'Isijavanju' borila se s depresijom, a Kubrick ju je gurao do granica izdržljivosti...

Shelley Duvall, zvijezda kultnog filma 'Isijavanje', preminula je u četvrtak u Teksasu, a tužnu vijest potvrdio je njezin partner Dan Gilroy, javlja Variety. Glumica je imala 75 godina. Hororac 'Isijavanje' izašao je prije 44 godine, a glavne uloge tumačili su Jack Nicholson i Shelley Duvall. Film je nastao prema istoimenoj knjizi majstora horor žanra, Stephena Kinga (76), koji se potrudio da glumcima na snimanju bude strašno i jezivo...

Kad se pojavio u kinima, reakcije publike i kritike bile su užasne. Priča o ludilu obitelji Torrance i paranormalnim događajima koje proživljavaju u praznom hotelu u brdima Colorada za kritičare je bila toliko grozno snimljena da su redatelja Kubricka i glavnu glumicu Shelley Duvall nominirali za dvije Zlatne maline, a čak ni te 'nagrade' nisu mogli osvojiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Pamela Anderson zatekla Jacka Nicholsona u trojcu | Video: KanalRi

Istodobno, Stephen King se javno odrekao te ekranizacije zbog Kubrickovih odstupanja od knjige. Posebno mu je zamjerao što je lik Torranceove supruge, koju je glumila Duvall, pretvorio u običnu histeričnu ženu koja je tu 'samo da vrišti i bude glupa'.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

- To nije lik o kojem sam pisao - govorio je King, čiji scenarij za film Kubrick navodno nikad nije ni pročitao.

No Duvall nije vrištala samo kako bi se uživjela u ulogu. Opsesivni Kubrick ju je stvarno doveo do ruba živaca kako bi što vjernije prikazala strah pred kamerom.

- Moraš izgledati očajno, svima tratiš vrijeme, požuri, napravi tako kako sam ti rekao - rekao je redatelj glumici u jednom od snimljenih trenutaka 'iza kamere'.

Prema glavnom glumcu Jacku Nicholsonu (83), Kubrick se ponašao ipak 'ljudski', dok je Shelley doslovno mučio. Držao ju je izoliranom danima kako bi što uvjerljivije odglumila Wendy, zarobljenu u pustom hotelu s podivljalim mužem.

Duvall nije smjela komunicirati s bližnjima, a kada su snimali slavnu scenu s bejzbolskom palicom, natjerao ju je da je ponovi 127 puta. Glumičine natečene crvene oči u sceni rezultat su pravog plakanja.

U toj sceni Shelley nalazi stranice s rečenicama 'All work and no play makes Jack a dull boy', a za njih je bila zaslužna Kubrickova tajnica koja je mjesecima tipkala tu rečenicu na 500 stranica. Kasnije je tipkala i na pet drugih jezika za međunarodna izdanja.

Redatelj nije dao filmskoj ekipi da suosjeća s umornom glumicom te im je to često ponavljao na setu. Nakon snimanja, Duvall je Kubricku dala ispale pramenove svoje kose da mu pokaže pod kolikim je stresom bila.

Kultna scena u kojoj Jack Nicholson razbija vrata kupaonice sjekirom i govori 'Here's Johnny' snimana je tri dana, a ta izjava originalno nije ni bila u scenariju. Za tu scenu uništili su čak 60 vrata prije nego li je Kubrick bio zadovoljan izvedbom.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Redatelj je čak natjerao Jacka Nicholsona da jede samo sendviče sa sirom koje mrzi kako bi stvorio osjećaj gađenja i bijesa kod glumca te da ostvari što bolju ulogu.

Većinu tog vremena, Shelley je zaista provela u zamračenoj prostoriji, bez znanja o tome što će se sljedeće dogoditi. Njeni su vriskovi u filmu stvarni.

Glumica je zbog stresa kasnije imala ozbiljnih psihičkih problema, a u jednom intervjuu kod dr. Phila rekla je kako još viđa pokojnog Robina Williamsa, s kojim je glumila u 'Popaju'.

- Jako volim Robina. Mislim da on nije mrtav, nego samo mijenja oblike - izjavila je Shelley.

Foto: Screenshot Youtube

Sličnu torturu prošao je i Scatman Crothers, koji glumi kućepazitelja. Crothers je prihvatio ulogu na inzistiranje svog prijatelja Nicholsona. No Kubrick se potrudio da i on zapamti snimanje, pa je scenu razgovora između njega i dječaka Dannyja snimao preko 100 puta. Crothers je u jednom trenu izgubio živce i izderao se na Kubricka: 'Pa, dobro, Stanley, što želiš od mene'. Redatelj je samo nastavio snimati.

Dječak Danny Lloyd na snimanjima je bio fantastičan, ali iskustvo s Kubrickom mu je zapečatilo karijeru. Kasnije je snimio još jedan TV film i to je bilo to. U vrijeme snimanja Lloyd, koji je imao samo pet godina, nije bio svjestan da snima horor. Kubrick je prema njemu pokazao dozu obzira i rekao mu je da snimaju dramu.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Blizanke Lisa i Louise Burns glumile su prikaze koje Danny viđa dok se na bicikliću vozi zlokobnim hodnicima hotela. Ni one nisu imale karijeru nakon 'Isijavanja'.

- Na snimanju nam je bilo dobro, pogotovo jer nas je Jack Nicholson prihvatio, ali kasnije nas nijedna glumačka agencija nije htjela angažirati jer smo glumile u hororu - rekle su u jednom intervjuu.

LMKMEDIA_THE_SHINING-FILM-LMK110-35a | Foto: Supplied by LMK / IPA

Na snimanju su proslavile 11. rođendan, koji im je organizirao Kubrick. Darovao im je bočicu lažne krvi.

- To je bila ista ona tekućina u kojoj smo morale ležati u jednoj sceni - rekle su kasnije. Dok ih je Kubrick u toj sceni polijevao lažnom krvlju, morale su biti jako mirne.

- Bilo nam je hladno. Ali nije nam smetalo, tada nam je to bilo fora - rekle su sestre.

Jedna od scena koje se najviše pamte, otvaranje vrata dizala i more krvi koja se izlijeva, sređivala se čak godinu dana. Iako su ga na kraju dobili u tri kadra, svaki kadar za snimku dizala zahtijevao je devet dana da se očisti hodnik i ponovno napuni dizalo krvlju.

Foto: YouTube/HNK Rijeka

Hotel Overlook, u kojem se odvija radnja romana i filma, u stvari je 'glavni negativac' u filmu, zgrada sagrađena na indijanskom groblju iz kojeg isijavaju zle sile. Na kraju priče hotel izgori, no život je na snimanju imitirao umjetnost. Dok su snimali jedan prizor izbio je veliki požar i spalio set unutar hotela. Kubrick je navodno umirao od smijeha zbog te podudarnosti.

Tajne poruke o slijetanju na Mjesec

Teoretičari zavjera su u detaljima iz brojnih kultnih scena 'Isijavanja' iščitali Kubrickovo priznanje kako je on zapravo autor snimke slijetanja Apolla 11 na Mjesec. Budući da je Kubrick uvjerljivo prikazao putovanje svemirom u svom remek djelu '2001: Odiseja u svemiru', oni koji ne vjeruju da je čovjek ikad sletio na Mjesec vjeruju kako je šetnja Neilla Armstronga i kolega astronauta zapravo snimljena u nekom studiju, a da je autor Kubrick kojem je NASA platila da to snimi.

U 'Isijavanju' se tako u ostavi vide velike količine 'Tang' soka u prahu, koji je pila posada Apolla 11. Kada Jack na pisaćoj mašini ispisuje 'All work and no play', All izgleda kao A11, što se opet odnosi na misiju Apollo. Duhovi blizankinja koje se ukazuju Dannyju prema teoretičarima zavjere predstavljaju NASA-in svemirski program 'Gemini'.