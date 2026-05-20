Obavijesti

Show

Komentari 0
POVIJESNA POBJEDA

Kći Jana sada ide na mamine koncerte, a Vanna je bila trudna kada je pobijedila na Dori 2001.

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 4 min
Kći Jana sada ide na mamine koncerte, a Vanna je bila trudna kada je pobijedila na Dori 2001.
10
Foto: Youtube/Screenshoot

Nastup Vanne na Dori 2001. godine ostao je jedan od najupečatljivijih u povijesti tog natjecanja. Pjevačica je na pozornicu izašla u devetom mjesecu trudnoće i pobijedila s pjesmom 'Strune ljubavi'

Admiral

Na velikom koncertu Vanne u Lisinskom u utorak navečer njena kći Jana sve je budno pratila iz publike. A 25 godina prije, Jana je, tada u trbuhu, s mamom pobijedila na Dori, 2001. godine.

Zagreb: Vanna održala koncert u Lisinskom Zagreb: Vanna održala koncert u Lisinskom Zagreb: Vanna održala koncert u Lisinskom
28
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Naime, nastup Ivane Vrdoljak Vanne na Dori 2001. godine ostao je jedan od najupečatljivijih u povijesti tog natjecanja, i to ne samo zbog moćne izvedbe. Pjevačica je na pozornicu izašla u devetom mjesecu trudnoće, a njezina pobjeda s pjesmom „Strune ljubavi“ izazvala je lavinu reakcija te pokrenula jednu od većih kontroverzi domaće estrade. Dok je Vanna suvereno pjevala hit autora Tončija i Vjekoslave Huljić, javnost i kolege podjednako su komentirali njezinu hrabrost, ali i motive.

Naime, dio kolega s estrade otvoreno ju je prozivao, tvrdeći da joj je pobjeda namještena upravo zbog visokog stupnja trudnoće. Smatrali su da je time igrala na kartu emocija i sažaljenja publike i žirija.

Međutim, pjevačica je kasnije otkrila kako je situacija bila potpuno suprotna. Prema njezinim riječima, i ona i Huljić pribojavali su se kako će njezino stanje utjecati na plasman, strahujući da bi joj upravo trudnoća mogla biti prepreka.

Foto: Youtube/Screenshoot

S pjesmom „Strune ljubavi“ naposljetku je osvojila 100 bodova i osigurala nastup na Eurosongu u Kopenhagenu. Tamo je izvela englesku verziju pjesme, „Strings of My Heart“, i zauzela deseto mjesto.

Nedugo nakon Dore, Vanna je rodila kćer Janu, djevojčicu koju je nosila pod srcem na opatijskoj pozornici. Danas 25-godišnja Jana Vrdoljak najveća je majčina podrška. Iako je studirala komunikologiju i ne planira javnu karijeru, često prati Vannine nastupe iz prvog reda. Pojavila se i kao glavna zvijezda u majčinu spotu za pjesmu „Puna memorija“. U jednom je intervjuu otkrila koliko se divi svojoj majci.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

​- Meni je oduvijek bilo fora, nekad sam se i malo previše hvalila s time da mi je ona mama, iako dugo nisam kužila što radi. Znala sam da lijepo pjeva, ali mislila sam da to sve mame rade. Htjela bih biti malo više kao ona kad odrastem, jer ona mi je uzor - rekla je tada Jana.

 *uz korištenje AI-ja
LIJEPA JANA Znate li kako izgleda Vannina kći? Privukla pažnju na koncertu
Znate li kako izgleda Vannina kći? Privukla pažnju na koncertu


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Heidi Klum (52) bez srama u toplesu: Pogledajte kako se sunčala na balkonu u Cannesu
POKAZALA SKORO SVE

FOTO Heidi Klum (52) bez srama u toplesu: Pogledajte kako se sunčala na balkonu u Cannesu

Lijepa voditeljica i supermodel Heidi Klum (52) posljednjih nekoliko dana provodi u Cannesu gdje se održava poznati filmski festival. Iskoristila je i lijepo vrijeme kako bi se sunčala na balkonu, i to u toplesu
Amerikanac Justus Reid dovršio je kuću u Zagorju koju je kupio za 5000 €: Kupio ih je još tri!
POGLEDAJTE KAKO SAD IZGLEDA

Amerikanac Justus Reid dovršio je kuću u Zagorju koju je kupio za 5000 €: Kupio ih je još tri!

Justus Reid je prije nešto manje od godine dana kupio kuću u Zagorju za 5000 eura i krenuo s renovacijama. Sad je pokazao kako izgleda i najavio nove projekte
FOTO Amerikanac kupio kuću u Zagorju za 5000€, radio na njoj 11 mjeseci: Evo kako sad izgleda
POGLEDAJTE TRANSFORMACIJU

FOTO Amerikanac kupio kuću u Zagorju za 5000€, radio na njoj 11 mjeseci: Evo kako sad izgleda

Youtuber Justus Reid je prije gotovo godinu dana kupio kuću u Zagorju i krenuo raditi na njoj. Sada je otkrio da je sve gotovo i pokazao rezultate! Pogledajte promjenu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026