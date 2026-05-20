Kći Jana sada ide na mamine koncerte, a Vanna je bila trudna kada je pobijedila na Dori 2001.

Na velikom koncertu Vanne u Lisinskom u utorak navečer njena kći Jana sve je budno pratila iz publike. A 25 godina prije, Jana je, tada u trbuhu, s mamom pobijedila na Dori, 2001. godine.

Naime, nastup Ivane Vrdoljak Vanne na Dori 2001. godine ostao je jedan od najupečatljivijih u povijesti tog natjecanja, i to ne samo zbog moćne izvedbe. Pjevačica je na pozornicu izašla u devetom mjesecu trudnoće, a njezina pobjeda s pjesmom „Strune ljubavi“ izazvala je lavinu reakcija te pokrenula jednu od većih kontroverzi domaće estrade. Dok je Vanna suvereno pjevala hit autora Tončija i Vjekoslave Huljić, javnost i kolege podjednako su komentirali njezinu hrabrost, ali i motive.

Naime, dio kolega s estrade otvoreno ju je prozivao, tvrdeći da joj je pobjeda namještena upravo zbog visokog stupnja trudnoće. Smatrali su da je time igrala na kartu emocija i sažaljenja publike i žirija.

Međutim, pjevačica je kasnije otkrila kako je situacija bila potpuno suprotna. Prema njezinim riječima, i ona i Huljić pribojavali su se kako će njezino stanje utjecati na plasman, strahujući da bi joj upravo trudnoća mogla biti prepreka.

S pjesmom „Strune ljubavi“ naposljetku je osvojila 100 bodova i osigurala nastup na Eurosongu u Kopenhagenu. Tamo je izvela englesku verziju pjesme, „Strings of My Heart“, i zauzela deseto mjesto.

Nedugo nakon Dore, Vanna je rodila kćer Janu, djevojčicu koju je nosila pod srcem na opatijskoj pozornici. Danas 25-godišnja Jana Vrdoljak najveća je majčina podrška. Iako je studirala komunikologiju i ne planira javnu karijeru, često prati Vannine nastupe iz prvog reda. Pojavila se i kao glavna zvijezda u majčinu spotu za pjesmu „Puna memorija“. U jednom je intervjuu otkrila koliko se divi svojoj majci.

​- Meni je oduvijek bilo fora, nekad sam se i malo previše hvalila s time da mi je ona mama, iako dugo nisam kužila što radi. Znala sam da lijepo pjeva, ali mislila sam da to sve mame rade. Htjela bih biti malo više kao ona kad odrastem, jer ona mi je uzor - rekla je tada Jana.

