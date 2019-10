'Kći je krenula mojim stopama, nastojim joj pomoći u svemu...'

Mnogi su vjerojatno očekivali da će pokušati osvojiti žiri nekom rock izvedbom, međutim, Slovenac Damiano Roi na pozornici 'Supertalenta' predstavio se arijom Giacoma Puccinia 'Nessun dorma'. Žiri mu je na izvedbu dao četiri 'da' te ga progurao dalje u natjecanje. Ravnodušna nije ostala ni Martina Tomčić (44) kojoj su se krajičkom oka nazirale suze.

- U 'Supertalentu' ću dati sve od sebe i u narednim emisijama. Za vrijeme nastupa sa mnom su bile moja supruga Petra i kćer Paris. One su mi najveća podrška - rekao je Damiano za 24sata.

Paris (9) je bila jako sretna kada ga je vidjela na malim ekranima. Ona je sama odlučila krenuti njegovim stopama te je izrazila želju kako bi i ona željela pjevati.

- Zbog toga sam ju upisao u glazbenu školu. Krenula je s nastavnom prije pola godine, a u svemu joj i ja nastojim puno pomoći - rekao je Roi.

I Damiano se počeo baviti glazbom od malih nogu. Prije 'Supertalenta' okušao se u showu 'Slovenija ima talent', gdje nisu prepoznali njegove mogućnosti. Kako kaže, problem je nastao zbog toga što su mu odredili da pjeva opernu ariju, dok se on želio predstaviti s nekom pop pjesmom.



- To je bilo prije deset godina kada sam imao svoju rock grupu. Prihvatio sam pjevati opernu ariju samo kako bih mogao sudjelovati u showu. Također, sputavala me činjenica, ako bih pjevao operu i dogurao do polufinala, ja ne bih imao mladih obožavatelja i slušatelja koji bi me podržali. Na kraju sam otpjevao pjesmu 'My way'. Korektno sam ju otpjevao, ali žiri jednostavno nije bio zadovoljan mojom izvedbom - ispričao nam je slovenski glazbenik.

Međutim, neuspjeh u showu 'Slovenija ima talent' nije ga spriječio da i dalje slijedi svoje snove.

- Bavim se glazbom od svoje četvrte godine. Nisam mogao odustati nakon jednog neuspjeha. Svakodnevno sam u tome, to je moja ljubav i strast - priznao je Damiano, koji je naknadno završio i studij opere.

Damiano ima više uzora u različitim segmentima glazbe te nikoga ne može posebno izdvojiti. Međutim, kada je riječ o operi, veliki mu je idol talijanski pjevač Andrea Bocelli (61).

Njegov talent prepoznao je i Oliver Dragojević s kojim je jednom prilikom pjevao i u Ljubljani.

- Damiano ima izvrstan glas, a ne samo talent. Pravi je majstor pjevanja opernih arija - rekao je tad Oliver koji je s Damianom zapjevao pjesmu 'Vjeruj u ljubav'.

Žiri 'Supertalenta' njegovim je nastupom bio izuzetno zadovoljan.

- Meni nije sad jasno, s ovakvim glasom, da Vi kažete da nemate menadžera, pjevate po hotelima, nije mi jasno gdje tu nešto ne štima, jer Vi s ovakvim vokalom, mi smo trebali već odavno znati za Vas. Vi ili ste fulali sve što ste mogli fulati po Sloveniji ili je netko tamo gluh pa Vas nije prepoznao. Vi ste senzacija, apsolutno savršenstvo - komentirala je Maja Šuput nastup Slovenca, a Bilman mu je poručio da što prije treba pronaći menadžera.

