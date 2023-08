Kći legendarnog Ivčića: Slušali smo Michaela Jacksona, a tata je na top listi bio ispred njega!

Nismo htjeli stalno biti prisutni, niti smo htjeli da bude previše tih koncerata posvećenih tati jer mislim da bi se na takav način s vremenom izgubila kvaliteta i da bi se sve razvodnilo, kako to obično biva kad je nečeg previše. Kad je prije dvije godine proglašen počasnim građaninom Zadra shvatili smo to kao veliko i važno priznanje. Znamo da naš otac nije bio samo naš, nego i svih ljudi koji su ga voljeli i slušali. Zato nismo ni htjeli da ovaj koncert bude izraz našeg tugovanja, nego baš naprotiv - da bude radost svima koji su tamo bili zbog njegovih pjesama. Željeli smo, a to bi i on sigurno želio, da bude slavlje života jer on je to zaslužio kao umjetnik i kao čovjek, a ne zato što je to moj tata, govori Izabela Ivčić Vrtar koja je ispred obitelji bila uključena u organizaciju koncerta u čast Tomislava Ivčića koji se održao u četvrtak navečer u Zadru.