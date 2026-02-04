Kći Martina Lawrencea i sin Eddieja Murphyja čekaju bebu: 'Pa zamisli da su ti to djedovi!'

Hoće li Hollywood dobiti novu zvijezdu filmskih komedija? Ako je suditi prema DNK, moguće! Naime, Eric Murphy (37) i Jasmin Lawrence (30) objavili su kako očekuju svoje prvo dijete. Eric je sin slavnog komičara Eddieja Murphyja, a Jasmin kći također slavnog komičara Martina Lawrencea. Fanovi ova dva glumca su oduševljeni viješću o prinovi.

'Zamisli da su ti djedovi Eddie Murphy i Martin Lawrence!', 'To dijete će biti nevjerojatno talentirano i smiješno', pisali su neki na društvenim mrežama.

Prije dvije godine, javnost je ostala u šoku kada se saznalo da su Eric i Jasmin skupa. Pred oltar su otišli u svibnju prošle godine, i to na maloj intimnoj ceremoniji, navodi Independent. Tada se Murphy našalio u jednoj emisiji kako srećom ne mora platiti vjenčanje jer će sve platiti - Lawrence.

- Eddie je rekao da ja moram sve platiti - izjavio je Martin, dodajući kako je Murphy već platio vjenčanje svoga sina prije te da je sada 'njegov red'. Međutim, zaljubljeni par je htio samo mirno vjenčanje.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

- Oženili su se u crkvi, samo njih dvoje i svećenik. Bila je to mala, tiha ceremonija - objasnio je Murphy.

Eric je najstariji od Murphyjeve djece, kojih ima čak 10. Najmlađe je slavni glumac dobio 2018. godine. Jasmin je također najstarije dijete iz obitelji Lawrence. Ona je 2022. otkrila kako nju i izabranika zapravo nisu upoznali njihovi očevi, već njezin ujak.

- Ma to je ludo! Ali da, upoznao nas je moj ujak, postali smo jako dobri prijatelji, puno toga nam je zajedničko. Očito smo odrastali u sličnim okolnostima, pa se na toj razini dobro razumijemo - ispričala je.