Sretne vijesti u obitelji Murphy: Eddijeva najstarija kći ponosno najavila dolazak prvog dijeteta!

Lijepa Bria Murphy, najstarija kći slavnog komičara Eddieja Murphyja, očekuje svoje prvo dijete sa suprugom Michaelom Xavierom. Ova divna vijest otkrivena je na premijeri Netflixovog dokumentarca 'Being Eddie', gdje je 35-godišnja umjetnica zasjala u pripijenoj haljini, otkrivajući svoj trudnički trbuh i oduševljavajući prisutne.

Foto: Mike Blake

Bria, koja je ponosna članica velike obitelji, ima četiri mlađe braće i sestre: Mylesa (33), Shayne (31), Zolu (25) i Bellu (23), a svi su rezultati ljubavi između Eddieja i njegove bivše supruge Nicole Murphy. Ovo dijete bit će treće unuče holivudske legende, nakon što su njegov sin Myles i njegova supruga već postali roditelji.

Na glamuroznoj premijeri, Eddie je bio okružen svojom obitelji, a među prisutnima bilo je još šestoro njegove djece. Kroz smijeh i suze, komičar je ponosno istaknuo svoje brojno potomstvo, uključujući Erica (36) iz veze s Paulette McNeely, te Christiana (34) s Tamarom Hood. Tu su i mlade zvijezde: Angel (18) koju je dobio s Mel B iz 'Spice Girlsa', te najmlađi Max (7) i Izzy (9) koje dijeli s sadašnjom suprugom Paige Butcher.

20th Annual Hollywood Film Awards - LA | Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.

Bria i Michael su se vjenčali u srpnju 2022. na glamuroznoj ceremoniji u Beverly Hillsu, koja je okupila čak 250 uzvanika. Međutim, očigledno su se odlučili zaštititi od medijskih napisa i deaktivirali svoje profile na društvenim mrežama uoči dolaska prinove.

Eddie Murphy nikada nije krio svoju ljubav i ponos prema Briji. Kad je otvorila svoju izložbu 'Subconscious' , oduševljeno je izjavio: "Presretan sam što ljudi konačno mogu vidjeti koliko je talentirana. Mi to znamo godinama!"

- Nisam planirao imati desetoro djece, jednostavno se dogodilo. Sad mi je to najbolja stvar na svijetu. Ako si to možete priuštiti, imajte što više djece - zabavno je! - Eddie je izjavio na premijeri.