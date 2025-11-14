Obavijesti

Show

Komentari 0
TRUDNA STIGLA NA PREMIJERU

Sretne vijesti u obitelji Murphy: Eddijeva najstarija kći ponosno najavila dolazak prvog dijeteta!

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Sretne vijesti u obitelji Murphy: Eddijeva najstarija kći ponosno najavila dolazak prvog dijeteta!
2
20th Annual Hollywood Film Awards - LA | Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.

Bria Murphy, najstarija kći Eddieja Murphyja, očekuje svoje prvo dijete sa suprugom Michaelom Xavierom. Ova divna vijest otkrivena je na premijeri dokumentarca 'Being Eddie'

Lijepa Bria Murphy, najstarija kći slavnog komičara Eddieja Murphyja, očekuje svoje prvo dijete sa suprugom Michaelom Xavierom. Ova divna vijest otkrivena je na premijeri Netflixovog dokumentarca 'Being Eddie', gdje je 35-godišnja umjetnica zasjala u pripijenoj haljini, otkrivajući svoj trudnički trbuh i oduševljavajući prisutne.

Netflix premier of "Being Eddie", a documentary about actor Eddie Murphy, at the Netflix Tudum Theater in Los Angeles
Foto: Mike Blake

Bria, koja je ponosna članica velike obitelji, ima četiri mlađe braće i sestre: Mylesa (33), Shayne (31), Zolu (25) i Bellu (23), a svi su rezultati ljubavi između Eddieja i njegove bivše supruge Nicole Murphy. Ovo dijete bit će treće unuče holivudske legende, nakon što su njegov sin Myles i njegova supruga već postali roditelji.

STIŽE NA NETFLIX USKORO Novi 'Policajac s Beverly Hillsa' imao premijeru! Murphy otkrio anegdotu s premijere iz 1984.
Novi 'Policajac s Beverly Hillsa' imao premijeru! Murphy otkrio anegdotu s premijere iz 1984.

Na glamuroznoj premijeri, Eddie je bio okružen svojom obitelji, a među prisutnima bilo je još šestoro njegove djece. Kroz smijeh i suze, komičar je ponosno istaknuo svoje brojno potomstvo, uključujući Erica (36) iz veze s Paulette McNeely, te Christiana (34) s Tamarom Hood. Tu su i mlade zvijezde: Angel (18) koju je dobio s Mel B iz 'Spice Girlsa', te najmlađi Max (7) i Izzy (9) koje dijeli s sadašnjom suprugom Paige Butcher.

20th Annual Hollywood Film Awards - LA
20th Annual Hollywood Film Awards - LA | Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.

Bria i Michael su se vjenčali u srpnju 2022. na glamuroznoj ceremoniji u Beverly Hillsu, koja je okupila čak 250 uzvanika. Međutim, očigledno su se odlučili zaštititi od medijskih napisa i deaktivirali svoje profile na društvenim mrežama uoči dolaska prinove.

Eddie Murphy nikada nije krio svoju ljubav i ponos prema Briji. Kad je otvorila svoju izložbu 'Subconscious' , oduševljeno je izjavio: "Presretan sam što ljudi konačno mogu vidjeti koliko je talentirana. Mi to znamo godinama!"  

ISKRENO PROGOVORIO Eddie Murphy otkrio je kako je biti otac čak desetero djece
Eddie Murphy otkrio je kako je biti otac čak desetero djece

- Nisam planirao imati desetoro djece, jednostavno se dogodilo. Sad mi je to najbolja stvar na svijetu. Ako si to možete priuštiti, imajte što više djece - zabavno je! - Eddie je izjavio na premijeri.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu
VRUĆE, VRUĆE!

FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu

Maja Šuput objavila je nove fotografije s putovanja u Dubai, a s njome je i Šime Elez. Sudeći prema fotografijama, luksuzni odmor se nastavlja i to u bazenu uz piće, a temperature? Maja ističe da idu do 35 stupnjeva!
Maja i Šime uživaju u Dubaiju: Sreli su i poznato sportsko lice
SUSRET ZA PAMĆENJE

Maja i Šime uživaju u Dubaiju: Sreli su i poznato sportsko lice

Na njihovim društvenim mrežama ne nedostaje prizora iz skupocjenih restorana, egzotičnih plaža i opuštenih dana provedenih uz bazene s pogledom na raskošne gradske nebodere, gdje zajedno provode vrijeme
Krunoslav osvojio karticu imuniteta spajajući nespojivo: ajvar, linoladu, čili, svinjetinu...
MASTERCHEF

Krunoslav osvojio karticu imuniteta spajajući nespojivo: ajvar, linoladu, čili, svinjetinu...

"Ovako kompleksne okuse odavno nisam probao“, komentirao je chef Stjepan. "Ponosan sam na sebe, ne znam što bih rekao, super je što sam ovoga puta imao najbolje jelo", ponosan je Krunoslav

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025