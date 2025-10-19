Obavijesti

SUDBONOSNO 'DA'

Kći pokojnog Ive Pukanića se udala za glumca Marka Kasala

Piše Sara Študir,
Kći pokojnog Ive Pukanića se udala za glumca Marka Kasala
Foto: Instagram

Sara Pukanić ovog je vikenda uplovila u bračnu luku s Markom Kasalom, a svoj su 'najsretniji dan' proslavili u društvu obitelji i prijatelja

Fotografkinja Sara Pukanić jučer se udala za glumca Marka Kasala. Kći pokojnog novinara Ive Pukanića s novopečenim suprugom u vezi je nekoliko godina. Kadrove s njihovog bajkovitog vjenčanja podijelili su uzvanici na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram

Za svoj poseban dan Sara je izabrala haljinu boje šampanjca, asimetričnog kroja, a od listopadske hladnoće zaštitila se sakoom iste boje. Kosu je ostavila jednostavno raspuštenu, a nosila je buket raznobojnog cvijeća. Mladoženja je odjenuo tamno odijelo s leptir mašnom i klasičnom bijelom košuljom. Prema podijeljenim fotografijama, može se zaključiti kako su se uzvanici izvrsno zabavljali.

Foto: Instagram

U veljači su, za Gloriju, fotografkinja i glumac ispričali kako su se zaljubili prije tri godine, a u zajednički život krenuli su nakon godinu dana veze. Upoznali su se na Akademiji dramskih umjetnosti preko zajedničkih prijatelja, a već na prvom spoju shvatili su da si odgovaraju.

Foto: Instagram

Kasalo je svoju odabranicu zaprosio na putovanju u Japanu, a ona je sretnu vijest odmah podijelila s najbližima. Od početka su željeli da njihovo vjenčanje bude intimno. 

