Romy Reiner viđena je na mirnom rođendanskom okupljanju uz plažu, gdje je s bliskim ljudima obilježila rođendan prvi put nakon gubitka roditelja, daleko od javnosti i proslava
Kći Roba Reinera snimljena na rođendan: Provela ga je mirno na plaži s najbližim prijateljima
Romy Reiner, kći slavnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele Singer Reiner, viđena je prvi put u javnosti nakon tragičnih smrti svojih roditelja. To se dogodilo dok je Romy slavila svoj 28. rođendan na mirnom okupljanju kraj plaže.
Na fotografijama koje je objavio Daily Mail Romy stoji ispred kuće na plaži zajedno s bliskim ljudima. Bila je odjevena u toplu odjeću i djelovala je tužno, ne veselo kao na rođendanu. Uz nju je bio i njen dečko, Alex Silberberg, koji je šetao psa po plaži.
Romyn život se dramatično promijenio prije manje od dva tjedna, kada su njezini roditelji pronađeni mrtvi u svom domu u Brentwoodu, Kalifornija. Romy ih je, kako se izvještava, sama pronašla.
Policija je ubrzo uhitila njezinog brata, Nicka Reinera, koji je optužen za ubojstvo oba roditelja. Nick je trenutno u pritvoru i čeka sudski postupak koji je zakazan za 7. siječnja.
Umjesto proslave, Romy je izabrala mirnih trenutaka s obitelji i prijateljima kako bi provela svoj rođendan u tihom sjećanju na roditelje.
