TEŽAK GUBITAK

Kći Roba Reinera snimljena na rođendan: Provela ga je mirno na plaži s najbližim prijateljima

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
10
Foto:

Romy Reiner viđena je na mirnom rođendanskom okupljanju uz plažu, gdje je s bliskim ljudima obilježila rođendan prvi put nakon gubitka roditelja, daleko od javnosti i proslava

Romy Reiner, kći slavnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele Singer Reiner, viđena je prvi put u javnosti nakon tragičnih smrti svojih roditelja. To se dogodilo dok je Romy slavila svoj 28. rođendan na mirnom okupljanju kraj plaže.  

Los Angeles: Sve?ana premijera filma Flipped
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Na fotografijama koje je objavio Daily Mail Romy  stoji ispred kuće na plaži zajedno s bliskim ljudima. Bila je odjevena u toplu odjeću i djelovala je tužno, ne veselo kao na rođendanu. Uz nju je bio i njen dečko, Alex Silberberg, koji je šetao psa po plaži.  

Romyn život se dramatično promijenio prije manje od dva tjedna, kada su njezini roditelji pronađeni mrtvi u svom domu u Brentwoodu, Kalifornija. Romy ih je, kako se izvještava, sama pronašla.  

UŽAS KOJI JE POTRESAO HOLLYWOOD Prijatelj Roba Reinera: 'Mislim da bi on i Michele htjeli da ljudi imaju empatije prema Nicku...'
Prijatelj Roba Reinera: 'Mislim da bi on i Michele htjeli da ljudi imaju empatije prema Nicku...'

Policija je ubrzo uhitila njezinog brata, Nicka Reinera, koji je optužen za ubojstvo oba roditelja. Nick je trenutno u pritvoru i čeka sudski postupak koji je zakazan za 7. siječnja.  

Umjesto proslave, Romy je izabrala mirnih trenutaka s obitelji i prijateljima kako bi provela svoj rođendan u tihom sjećanju na roditelje. 

