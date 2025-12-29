Kći Roba Reinera snimljena na rođendan: Provela ga je mirno na plaži s najbližim prijateljima

Romy Reiner, kći slavnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele Singer Reiner, viđena je prvi put u javnosti nakon tragičnih smrti svojih roditelja. To se dogodilo dok je Romy slavila svoj 28. rođendan na mirnom okupljanju kraj plaže.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Na fotografijama koje je objavio Daily Mail Romy stoji ispred kuće na plaži zajedno s bliskim ljudima. Bila je odjevena u toplu odjeću i djelovala je tužno, ne veselo kao na rođendanu. Uz nju je bio i njen dečko, Alex Silberberg, koji je šetao psa po plaži.

Romyn život se dramatično promijenio prije manje od dva tjedna, kada su njezini roditelji pronađeni mrtvi u svom domu u Brentwoodu, Kalifornija. Romy ih je, kako se izvještava, sama pronašla.

Policija je ubrzo uhitila njezinog brata, Nicka Reinera, koji je optužen za ubojstvo oba roditelja. Nick je trenutno u pritvoru i čeka sudski postupak koji je zakazan za 7. siječnja.

Umjesto proslave, Romy je izabrala mirnih trenutaka s obitelji i prijateljima kako bi provela svoj rođendan u tihom sjećanju na roditelje.