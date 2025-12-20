Prijatelj Roba Reinera: 'Mislim da bi on i Michele htjeli da ljudi imaju empatije prema Nicku...'

Douglas Shaffer, producent koji je s Robom Reinerom radio 2015. na filmu 'Being Charlie', a na kojem je surađivao i Robov sin Nick, rekao je kako bi par 'volio da ljudi budu empatični prema Nicku'. Rob i Michele Reiner pronađeni su mrtvi prije nekoliko dana u svom domu, a njihov 32-godišnji sin je optužen za njihovo ubojstvo. Nick se još od tinejdžerskih dana borio s ovisnošću.

- Mislim da bi vjerojatno htjeli da ljudi imaju empatije prema Nickovim problemima - rekao je Shaffer, ujedno i prijatelj Reinerovih, te dodao: 'A možda i da mu s vremenom oproste', navodi People.

Shaffer je istaknuo i kako je Rob bio 'ponosan otac'.

- Bio je pun ljubavi, baš kao i Michele. Nick je imao dobru podršku, barem koliko ja znam - dodao je.

On je s Robom i Nickom radio na filmu 'Being Charlie', koji se djelomično temelji na Nickovim iskustvima oko borbe s ovisnošću o drogama.

- Rob se borio da razumije Nickove probleme s ovisnošću. Mislim da je pokušavao pronaći najbolji način da pomogne svom sinu. Nije bio siguran treba li više inzistirati na stvarima kao što su odvikavanja. Rob je bio stvarno pun ljubavi prema njemu, i tako mu je pristupao. Samo je htio da Nick bude siguran i sretan. Ovo je velika tragedija, jer htio je samo najbolje za svog sina - poručio je.

Nakon što je film 'Being Charlie' izašao, Reiner je otvoreno govorio o problemima svog sina te isticao kako mu je 'očajnički htio pomoći' u tim teškim trenucima.

Podsjetimo, Rob i Michele pronađeni su mrtvi u svome domu, a policija je kasnije objavila kako se radi o ubojstvima. Na njima su pronađene rane nožem koje su za oboje bile pogubne. Kako su izvijestili strani mediji, pronašla ih je najmlađa kćer Romy (28). Navodno je prvo vidjela tijelo svojeg oca te u šoku istrčala iz kuće, a tek je naknadno saznala i da joj je majka ubijena.

Nick Reiner pojavio se na sudu prije tri dana, a ponovno će se tamo pojaviti 7. siječnja.