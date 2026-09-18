Kći slavnih glumaca: Ella Beatty osvaja Hollywood ulogom brutalne ubojice iz 19. stoljeća

Mlada glumica Ella Beatty (26), kći holivudskih legendi Warrena Beattyja i Annette Bening, polako, ali sigurno gradi svoje ime u svijetu filma i televizije. Iako dolazi iz jako poznate obitelji, Ella pažljivo bira sve svoje projekte i oslanja se prvenstveno na temeljito formalno obrazovanje kako bi dokazala svoj talent. Njezin najnoviji televizijski izazov donosi joj prvu veliku i bitnu glavnu ulogu u iznimno popularnoj i nagrađivanoj antologijskoj seriji 'Monster'.

Od djetinjstva na filmskim setovima do diplome

Rođena početkom travnja 2000. godine u Los Angelesu kao najmlađe od četvero djece, Ella je cijelo svoje djetinjstvo provela usko okružena pravom umjetnošću. Budući da su njezini roditelji definirali filmsku glumu kroz desetljeća, a teta joj je slavna Shirley MacLaine, odrastanje na filmskim setovima i u kazalištu bilo je posve neizbježno. Ipak, njezini roditelji uvijek su snažno inzistirali na pravom obrazovanju, pa je tako upisala i uspješno završila prestižnu školu Juilliard, koja godišnje prima 20-ak studenata drame.

​- Igranje pretvaranja bio je način na koji sam kontekstualizirala svijet. Mislim da je dio mene mislio da to naprosto rade svi - prisjetila se glumica nedavno u vrlo iskrenom intervjuu.

Kazališne daske i prve uloge pred kamerama

Nakon što je diplomirala 2022. godine, nije odmah uskočila u velike filmske franšize i blockbustere. Svoj televizijski debi ostvarila je u hvaljenoj antologijskoj seriji Ryana Murphyja o poznatom piscu Trumanu Capoteu, nazvanoj 'Feud: Capote vs. The Swans', gdje je glumila mladu Kerry O'Shea u četiri epizode. No, njezina prava strast vrlo brzo otkrila se upravo na kazališnim daskama. Na Broadwayu je uspješno debitirala zamijenivši Elle Fanning u hit predstavi 'Appropriate'. Upravo joj je ta specifična kazališna uloga potpuno promijenila život jer je upoznala slavnu glumicu Sarah Paulson, koja joj je ubrzo postala vrlo bliska prijateljica i kolegica u nekim novim projektima.

​- Uvijek morate pomno slušati i promatrati druge glumce u sceni. Nikada ne želite biti najpametnija osoba u sobi - podijelila je važan savjet koji su joj davno udijelili njezini poznati roditelji.

Foto: Netflix

Ulazak u um zloglasne ubojice

Pravi test njezinih glumačkih sposobnosti dolazi s novom sezonom popularne antologijske serije 'Monster'. U njoj tumači lik Lizzie Borden, stvarne povijesne ličnosti i žene koja je krajem 19. stoljeća optužena daje brutalno sjekirom ubila oca i maćehu, ali ju je lokalna porota potpuno oslobodila krivnje. Serija se pritom ne bavi samo samim ubojstvima, nego pokušava prikazati što je Lizzie dovelo do nasilja. Netflix je opisuje kao potisnutu mladu ženu iz bogate obitelji, sputanu strogim viktorijanskim pravilima, koja je istodobno zanemarena od oca i pod pritiskom okrutne maćehe. Važnu ulogu ima i obiteljska sluškinja Bridget Maggie Sullivan, s kojom Lizzie razvija intiman odnos. 'Monster' je do sada obradio teme Jeffreya Dahmera, braće Mendez te Eda Geina. Ovo je prvi put da se bavi ženskim glavnim likom.

​- Osjećala sam se nevjerojatno sretnom što sam prvo žensko čudovište. Ryan Murphy i Ian Brennan od samoga početka su bili jako zainteresirani za istraživanje pravih razloga zašto žene zapravo ubijaju - izjavila je Beatty za Netflixov Tudum. Sukreator serije Ian Brennan gotovo je odmah znao da je Beatty prava glumica za tu ulogu.

- Tražili smo glumicu na vrlo širokom području i nitko to nije uspijevao izvesti sve dok nismo vidjeli nju. Kažu da se u prvih pet sekundi može prepoznati je li glumac pravi za određenu ulogu, a upravo se to dogodilo ovdje, nakon što smo gledali doista izvrsne glumice kako pokušavaju - kazao je Brennan.

'Monster: The Lizzie Borden Story' detaljno prati Lizzie kao potisnutu kćer iznimno bogate obitelji iz Nove Engleske i njezinu pomalo buntovnu i tajnovitu sluškinju Bridget Sullivan s kojom bježi u opasnu i nevjerojatno mračnu fantaziju moći.

U seriji Charlie Hunnam glumi Lizzijina oca, Rebecca Hall njenu pomajku, a Sarah Paulson Lizzijinu nasljednicu 100 godina kasnije.

*uz korištenje AI-ja