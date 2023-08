Kći Tomislava Ivčića: 'Žalosno je da tata nije dobio Porina, to je poraz hrvatske glazbene scene'

Ideja za koncert rodila se potkraj prošle godine kad me nazvao Davor Pekota i rekao mi da su on i Neven Stojaković planirali na ljeto koncert u sjećanje na mog tatu. Njihova ideja bila je da to bude u dvorani, dakle u Areni Zadar. No, kako je ljeti Zadar pun domaćih i stranih turista, predložila sam da koncert ne bude zatvorenog tipa, nego da bude za sve koji žele doći i slušati pjesme mog tate jer bi to sigurno i on volio. Otkad sam se uključila u organizaciju ovog koncerta, zvali su me i javljali su mi se deseci ljudi koje i ne poznajem osobno, ali i oni koje poznajem, i pričali mi nevjerojatne priče o mojem tati koje nikad prije nisam čula, rekla nam je Izabela Ivčić Vrtar.