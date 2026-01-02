Obavijesti

ISTRAGA U TIJEKU

Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena je mrtva u hotelu u novogodišnjoj noći

Piše Zrinka Medak Radić,
Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena je mrtva u hotelu u novogodišnjoj noći
Jason Bourne Premiere - Las Vegas | Foto: Scooter/Press Association/PIXSELL

Na tijelu Victorie Jones (34) nisu pronađeni znakovi nasilja niti tragovi koji bi upućivali na kazneno djelo. Nije pronađena droga niti pribor povezan s drogama, a zasad nema ni naznaka da bi se radilo o samoubojstvu

Victoria Jones, 34-godišnja kći slavnog holivudskog glumca Tommyja Leeja Jonesa, pronađena je mrtva u ranim jutarnjim satima na Novu godinu u luksuznom hotelu Fairmont u San Franciscu. Okolnosti njezine smrti zasad su nejasne, a policija poziva javnost na suradnju, javlja Daily Mail.

Prema navodima izvora bliskog istrazi, Victoriju je na 14. katu hotela pronašao jedan od gostiju koji je u prvi trenutak pomislio da je riječ o osobi pod utjecajem alkohola te je o tome obavijestio hotelsko osoblje. Djelatnici hotela ubrzo su shvatili da je žena bez svijesti, započeli su s reanimacijom i pozvali hitnu pomoć.

AFI FEST 2014 - The Homesman - By Lionel Hahn
AFI FEST 2014 - The Homesman - By Lionel Hahn | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Vatrogasna služba San Francisca potvrdila je da je poziv zaprimljen u 2:52 sata ujutro. Unatoč pokušajima oživljavanja, Victoria Jones proglašena je mrtvom na mjestu događaja.

Prema dosadašnjim informacijama, na tijelu nisu pronađeni znakovi nasilja niti tragovi koji bi upućivali na kazneno djelo. Policija također nije pronašla drogu niti pribor povezan s drogama, a zasad nema ni naznaka da bi se radilo o samoubojstvu. Još uvijek nije poznato je li Victoria bila gošća hotela niti kako se našla na 14. katu zgrade.

Policijska uprava San Francisca priopćila je kako je istraga u tijeku te pozvala sve koji imaju bilo kakve informacije o slučaju da se jave nadležnim službama.

Victoria Jones kći je Tommyja Leeja Jonesa i njegove druge supruge Kimberlee Cloughley, s kojom je glumac bio u braku od 1981. do 1996. godine. Kao dijete okušala se u glumi te je 2002. godine imala manju ulogu u filmu Men in Black II, u kojem je glumio njezin otac. Pojavila se i u seriji One Tree Hill te u filmu Tri pokopa Melquiadesa Estrade iz 2005. godine, koji je režirao Tommy Lee Jones.

Iako se kasnije povukla iz glumačkog svijeta, povremeno je pratila oca na filmskim događanjima i premijerama. Posljednji put javno se s njim pojavila 2017. godine na nekoliko filmskih manifestacija u SAD-u i inozemstvu.

Tommy Lee Jones ranije je u intervjuima s ponosom govorio o kćeri, ističući njezin glumački talent i jezične sposobnosti.

Victoriu Jones oplakuju otac Tommy Lee Jones, majka Kimberlee Cloughley i brat Austin. Predstavnici obitelji zasad se nisu javno oglasili, a mediji su zatražili komentar i od uprave hotela Fairmont.

