Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Foto: RTL

Doznajte što vas u četvrtak, 19. veljače, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Ivica shvaća da je dogovor s Antom prijevara te odluči Jakovu otkriti istinu o oporuci. Domazet uspije uvjeriti generalovu snahu Martu da svekru pruži drugu priliku. Čavki se ukaže neočekivana prilika da se riješi konkurencije.

La Promesa 

HRT1 13:20

Manuel primi pozivnicu na večeru od mlade dame. Angeli stigne isprika markiza De Andújara s bombonijerom. Lope se priprema za odlazak u palaču vojvode De Carrila.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dok čeka vijesti o tome hoće li mu biti dopušteno da se ponovno pridruži timu, Ruzek prisustvuje partiji pokera u kojoj jedna osoba pogine.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Tibet pokazuje pravo lice i Kader pretvara u sredstvo ucjene, tražeći od Serhata nemoguće. Serhat počinje slagati mozaik o ilegalnim ulascima u hotel i shvaća da iza svega stoji netko iznutra.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

U Istanbulu Eleni i Oruç slijede trag fotografije do Kuzguncuka i dolaze do sumnje da je Eleni prodana kao beba. U selu rat eskalira: Šerif truje Koçarijevo stado kako bi ucijenio Adila.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Gerardo sklapa dogovor s Albertom i upozori ga da ne vara njegovu kćer. Ana i Alberto trebaju večerati u Cristininoj kući, a njoj to stvara nelagodu.

