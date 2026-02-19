Doznajte što vas u četvrtak, 19. veljače, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Ivica shvaća da je dogovor s Antom prijevara te odluči Jakovu otkriti istinu o oporuci. Domazet uspije uvjeriti generalovu snahu Martu da svekru pruži drugu priliku. Čavki se ukaže neočekivana prilika da se riješi konkurencije.
La Promesa
HRT1 13:20
Manuel primi pozivnicu na večeru od mlade dame. Angeli stigne isprika markiza De Andújara s bombonijerom. Lope se priprema za odlazak u palaču vojvode De Carrila.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Dok čeka vijesti o tome hoće li mu biti dopušteno da se ponovno pridruži timu, Ruzek prisustvuje partiji pokera u kojoj jedna osoba pogine.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:30
Tibet pokazuje pravo lice i Kader pretvara u sredstvo ucjene, tražeći od Serhata nemoguće. Serhat počinje slagati mozaik o ilegalnim ulascima u hotel i shvaća da iza svega stoji netko iznutra.
Crno more
NOVA TV 18:10
U Istanbulu Eleni i Oruç slijede trag fotografije do Kuzguncuka i dolaze do sumnje da je Eleni prodana kao beba. U selu rat eskalira: Šerif truje Koçarijevo stado kako bi ucijenio Adila.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Gerardo sklapa dogovor s Albertom i upozori ga da ne vara njegovu kćer. Ana i Alberto trebaju večerati u Cristininoj kući, a njoj to stvara nelagodu.
