Znate li kako izgleda kći Željka Bebeka? Ukrala je svu pažnju tijekom obiteljskog izlaska

Željko Bebek predstavio je knjigu 'U inat svima' u sklopu Tjedna Porina u Karlovcu. Podržala ga je njegova obitelj, koja je spremno pozirala fotografima. Svu pažnju ukrala je glazbenikova kći, koju rijetko vidimo u javnosti.

Sa suprugom Ružicom ima dvoje djece, sina Zvonimira i kćer Katarinu.

Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Njegov nasljednik Zvonimir već je dobro poznat domaćoj javnosti jer posljednjih pet godina dijele pozornicu.

- Moj Zvone i ja smo jako vezani uz glazbu. Moram priznati da je to užitak koji ne osigura sebi svatko. To se meni uspjelo dogoditi. Naravno, ima puno glazbenika po svijetu i poznatih čija djeca krenu njihovim stopama i u neko vrijeme se odluče uključiti u karijeru i slavu. Meni se to s mojim Zvonom dogodilo još prije pet godina, kad se prvi put popeo na pozornicu. Od tada je on za mene neizostavan, a užitak je neopisivo velik. I kod njega i kod mene - ranije nam je pjevač.

Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Tada nam je otkrio kako je njegova kći Katarina na drugoj godini studija Komunikologije i menadžmenta. Inače, poznato je još da je i ona talentirana za glazbu i da svira klavir, ali još nema ambiciju svoje umijeće pokazati na pozornici.

Uključena je u obiteljski 'projekt Bebek' i ocu vodi profile na društvenim mrežama.