Kedžo je zbog spota satima bio u hladnom moru! 'Neke emocije moraš proživjeti, a ne lažirati'

Damir Kedžo objavio je novu pjesmu 'Spojeni nevidljivo' te spot kojeg je snimao na svom rodnom Krku. Trčao je kroz plitko more Čižića i satima bio izložen niskim temperaturama. No, bez obzira na to, nije odustajao od snimanja.

- Neke emocije ne možeš lažirati, moraš ih proživjeti - rekao je Kedžo.

Foto: promo

Spot potpisuje mladi redatelj Val Pulić te se radi o vizualnoj priči koja prati osjećaj povezanosti jače od vremena i prostora. Sama pjesma nije samo naslovni singl Kedžinog novog albuma nego i najava glazbenog putovanja koje slušatelje uvodi u njegov svijet iskrenih emocija. Tekst i glazbu pjesme potpisuje dugogodišnji Kedžin suradnik Ante Pecotić, a za produkciju je zaslužan Darko Dimitrov.

- Dok razmišljam o novoj pjesmi, shvaćam da je rijetkost da je nastavim slušati nakon što je gotova. No, sa 'Spojeni nevidljivo' to nije bio slučaj. Ova pjesma donosi neki poseban mir, i nadam se da će taj osjećaj prenijeti i publici. Za mene je to iznimna pjesma s posebnom porukom, i upravo zato se neizmjerno veselim izvesti je uživo na Zagrebačkom festivalu. Vjerujem da pjesma zaista zaživi tek kad je otpjevana pred publikom - rekao je Kedžo.

Foto: promo

Pecotić je poručio kako je prvotni tekst pjesme bio u tužnom tonu, što mu se nije sviđalo.

- Odlučio sam napisati novi tekst i tako je nastala ‘Spojeni nevidljivo’ – pjesma koja je Damira osvojila na prvo slušanje. Kada nam se pridružio i Darko Dimitrov, sve je sjelo na svoje mjesto i pjesma je dobila konačan oblik. Nadam se da će i slušatelji osjetiti istu povezanost kao i mi tijekom njenog stvaranja - objasnio je.

POGLEDAJTE SPOT:

Nova pjesma Damira Kedže “Spojeni nevidljivo” dostupna je na svim digitalnim platformama, a uživo će premijerno biti izvedena na Zagrebačkom festivalu 4. travnja 2025., gdje će Kedžo publici donijeti svoju prepoznatljivu glazbenu emociju.