Bili na Dori, nizali uspjehe, sad dali savjete natjecateljima: 'Ne zaboravite se tamo i zabaviti!'

Ne postoji neki 'instant', petominutni savjet, znači trebali su se pripremati. Ne samo u smislu da otpjevaju točno melodiju i u tehničkom smislu dobro svoju pjesmu, tu postoje i određene psihološke pripreme i da se čovjek dobro osjeća, da pokuša eliminirati tremu te da je svjestan trenutka, govori nam Emilija Kokić.

Simpatična Zadranka prije 36 godina osvojila je Eurosong s grupom Riva i pjesmom "Rock Me", a priznaje da je priprema ključ uspjeha.

Foto: PR

- Koliko je važno da natjecatelji osvijeste da ih mi zapravo slušamo očima, da je jako važno kako izgledaju, kako se kreću na pozornici i da to sve skupa bude što opuštenije i što prirodnije - priznaje Emilija pa dodaje: "Nemojte se zavaravati, talent je jedno, ali treba raditi na sebi i razvijati se".

Što se tiče treme, kaže Emilija, na tome se radi kroz određene tehnike i terapijske pravce. Kaže da je u dugogodišnjem radu u školi pjevanja vidjela brojne polaznike koje je bilo božanstveno slušati, ali kad bi počeli pjevati ispred ljudi, pojela bi ih trema. Spektakl u Opatiji pratit će iz udobnosti svog doma.

Što nas čeka večeras?

Večeras je na redu prva polufinalna večer Dore na kojoj će se predstaviti 12 izvođača, a osam najboljih ide dalje. Večer otvara Matt Shaft s "Welcome to the Circus", slijede Jelena Radan i "Salut", Nipplepeople sa "Znakom", Swingersi će zapjevati "Ful kul". Martha May predstavit će se s pjesmom "Running to the Light", Lelek s "The Soul of My Soul", Teenah s "Aurorom", a IVXN će pjevati "Monopol". Za kraj večeri na pozornicu dolaze Marko Tolja i njegova pjesma "Through the Dark", Magazin s "AaAaA", Natalli s "Dom si srcu mom", a večer zatvara EoT i "Bye Bye Bye".

Publiku u studiju, ali i gledatelje ispred malih ekrana pozdravit će Barbara Kolar i Duško Ćurlić, kojima je ovo prva Dora koju će voditi zajedno. Uz to, u revijalnom programu nastupa Nina Badrić, koja je na Dori prije 22 godine zapjevala popularnu pjesmu "Čarobno jutro", a Hrvatsku je 2012. predstavljala na Eurosongu s pjesmom "Nebo".

Drugo polufinale zapjevat će norveška predstavnica s Eurosonga 2023. godine, Alessandra Mele, koja će na Dori imati i premijeru singla "Language of Love". Za samu završnicu, publiku i gledatelje "zapalit" će Baby Lasagna.

Lasagna: 'Pobjednik neka bude strpljiv'

- S obzirom na to da je cijeli moj put Dore i Eurosonga bio spontan, improviziran i čak slučajan, nemam neke pametne savjete za natjecatelje. Mogu im samo reći da barem pokušaju uživati i sačuvati te trenutke jer sve to zaista brzo prođe - rekao nam je Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna.

Zagreb: Baby Lasagna je ovogodišnji pobjednik Dore i predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

On je na Eurosongu ostvario najbolji rezultat u povijesti Hrvatske, kad je završio na drugome mjestu, a publika ga je smatrala svojim pobjednikom. Za one koji otiđu na veliku eurovizijsku pozornicu ima koristan savjet.

- S konkretnije strane, pobjednicima mogu reći da budu strpljivi s ugovorima i potpisivanjem istih. Ponuda bi moglo biti puno pa radije odležite i pričekajte da vidite kako će se situacija razvijati, nego da skačete na prve ponude - rekao je Baby Lasagna.

Kedžo: 'Jedino bitno mi je bilo da se ne razljutim'

Pozornicu Dore dobro zna Damir Kedžo. Prije 20 godina došao je u poznatom triju Saša, Tin i Kedžo s pjesmom "Zašto", a zatim se 2020. vratio s "Divlji vjetre" i pomeo konkurenciju te osvojio Doru. No na Eurosong nije otišao zbog pandemije korona virusa. Vratio se 2023. s "Angels and Demons" i prošle godine s "Voljena ženo", a ove godine odlučio se posvetiti karijeri.

- Trudio sam se ne razljutiti prije nastupa. To mi je bilo jedino bitno - rekao nam je Kedžo pa dodao: "Jedini savjet koji imam je otpjevajte to kako treba. Sve ostalo je manje bitno. Ako si pjevač, moraš pjevati i to je to. Mi živimo u vremenu u kojemu se ljudi fokusiraju na sve osim na pjevanje, a na kraju ispadne da je to najbitnije".

Preporučio je da se natjecatelji fokusiraju na nastup i pjevanje te da odrade nastup "onako kako treba" i budu zadovoljni time.

Foto: Fran Hitrec

- Ostalo je manje bitno jer ionako nije u njihovim rukama, nego u rukama publike i žirija - zaključio je Kedžo.

Tvrdi da će Doru pogledati ako pronađe vremena jer trenutačno s ekipom snima spot za novu pjesmu "Spojeni nevidljivo".

Giuliano: 'Opustite se i dobro se zezajte'

Guiliano je na Dori pjevao "Sjaj u očima otkriva te" 1996. godine, vratio se 1999. s "Dobro mi došla ljubavi", a 2000. imao je popularnu "Srnu i vuk".

- Samo neka izađu, opuste se i dobro se zezaju. Vidi se kad je osoba napeta i zato se treba opustiti i zezati - govori nam Giuliano.

On je Doru vidio kao priliku za promociju pjesme, a ne za pobjedu. Doru neće stići popratiti pa će "uhvatiti" sažetke. Priznaje da nije imao određenih rituala prije nastupa.

- Neki su se molili, neki popili 'dva kratka', neki su meditirali, a neke nije bilo briga uopće. To ovisi od čovjeka do čovjeka - zaključio je Giuliano.

Jacques: 'Nije na odmet i neki čajek pa čak i medica'

Jacques Houdek prvi put je nastupio na Dori 2002. s pjesmom 'Čarolija', a predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu 2017. godine i pokazao svu moć svog vokala. 'Teško je savjetovati mlade ljude', kaže nam.

- Mogu im samo poručiti da daju sve od sebe, u nastojanjima da budu svoji. Što to znači, to oni sami moraju otkriti, a ako trebaju pomoć, slobodno neka mi se jave - govori nam Jacques koji nosi nadimak 'Gospodin glas'.

Eurovision Song Contest 2017 | Foto: Julian Stratenschulte/DPA/PIXSELL

Tvrdi kako pjevači moraju pronaći vlastiti DNK što je ključno, ne samo za Doru, nego i za karijeru općenito.

- Osobnost im mora biti 100% njihova, nepatvorena, mora biti organska, stvarna i realna - dodaje.

Tvrdi da nema čarobnog recepta za očuvanje glasa, osim pravilne tehnike.

- Ja volim reći da je jedno imati glas, a drugo znati pjevati. Mnogi ljudi imaju glas, ali rijetki znaju pjevati. Znati pjevati podrazumijeva čitav niz faktora, podrazumijeva i dugogodišnji trening te učenje i nadograđivanje - objašnjava Houdek.

Prošle godine imao je neke natjecatelje koje je pripremao za Doru, a u slučaju malo slabijeg glasa, Jacques ima savjet.

- Svakako čaj s medom i đumbirom, ali i 'drmnuti' koju rakiju. Zašto ne? Medica, jedna da vidiš kako dezinficira grlo. Ne može naškoditi, naravno - kazao je. Tvrdi i da ako natjecatelj bude svoj, vjeruje u sebe i zna što radi, trema ga neće dotaknuti. No, generalni savjet je kontinuirani rad na sebi.

Posebnih rituala prije izlaska na pozornicu nije imao.

- Volim se jedino osamiti barem pet minuta prije izlaska na scenu. Do tada sam u okruženju nekih svojih dragih suradnika i to je isto tako jako bitno. Znači, biti uz ljude koji imaju lijepu energiju, koji vas dižu i nose, koji su vaša istinska podrška. Obično sam znao izmoliti jedan 'Oče naš', netko tko nije vjernik ne mora ni to, ali valjda otići u svoju nekakvu zonu da se ne uđe onako 'nahajpano' na pozornicu - govori nam Houdek koji je poželio sreću svima na ovogodišnjoj Dori.

Goran Karan: 'Dobra pjesma naći će svoj put'

Gorana Karana smo nekoliko puta gledali na pozornici Dore, a 2000. osvojio je prvo mjesto i predstavljao Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom 'Ostani' pa je završio na devetom mjestu. Priznaje da nema savjet, ali ima jednu mudrost.

- Svatko od tih ljudi sigurno zna što želi i zašto je točno tamo. Imam želju da su zdravi, usredotočen i da publika osjeti ono što pjevaju. To je sve što treba, a kasnije neka ljudi koriste pjesmu za što je njima drago - rekao je 'pjesnik ljubavi'.

- Jedna će ići dalje, ali to ne znači da su ostale bačene uludo. Dapače, dobra pjesma dođe, ako ne ide odmah ovim Europa Expressom na Eurosong, doći će ovim našim autoputovima ili moguće čak starom cestom, ali stigne - zaključio je Karan.