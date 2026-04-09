OSVOJIO JE SVE

Kedžo udomio psića: Imamo dečkića sa šapom veličine mog jezika i 10 kg sa samo 2 mjeseca

Piše Dora Pek,
Kedžo udomio psića: Imamo dečkića sa šapom veličine mog jezika i 10 kg sa samo 2 mjeseca
Foto: Instagram

U njegov dom stigao je psić Tobi koji je, iako je trebao biti malen, već s dva i pol mjeseca težak deset kilograma. Kroz šalu ga je nazvao 'malenim teletom'

Admiral

Trebao je biti ženka i malen. Na kraju imamo dečkića sa šapom veličine mog jezika, poručio je Damir Kedžo. Udomio je razigranog psića, Tobija. S dva i pol mjeseca ima deset kilograma i one velike, mekane šape koje najavljuju da će još rasti. Riječ je o pasmini poznatoj po svojoj prijateljskoj i privrženoj naravi, pa ne čudi što je Tobi tako brzo osvojio sve oko sebe.

'Priča sa zapadne strane' riječku je publiku digla na noge: Franka Batelić i Damir Kedžo oduševili

- Što ćemo kad nam se prijateljica zaljubila, uzela ga doma i tješi se da će ovo maleno tele ostati ispod 15 kg - dodao je.

Ime još nije konačno pa se, uz njegov prijedlog Šerdžo, traže i druge ideje.

- Radno ime mu Tobi, treba nam novo pa šibajte prijedloge. Moj je Šerdžo jer se rimuje s Kedžo a i svijetlo je smeđo. I ako znate išta o psima javite koja je procjena kilaže kad naraste. Ja kažem 45kg - napisao je Kedžo.

Uz Tobija dolazi i jedna lijepa priča, ima još 'braće' i 'sestara' koji traže udomljavanje. Kod kuće ga već čeka Jack Russell terijer, pa će svakodnevica odsad biti malo življa i veselija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

