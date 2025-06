'Priča sa zapadne strane' riječku je publiku digla na noge: Franka Batelić i Damir Kedžo oduševili

Premijera velikog spektakla popularnog mjuzikla "Priča sa Zapadne strane", u režiji i koreografiji genijalnog Lea Mujića, a pod dirigentskom palicom maestra Valentina Egela, dupkom je popunila sjedišta riječkog HNK Ivana pl. Zajca.

Foto: HNK Rijeka

Vrhunska izvedba glavnih uloga, koje alterniraju Damir Kedžo i Neven Stipčić kao Tony, Katarina Margaretić i Lucija Jelušić Šimatović kao Maria, Franka Batelić Ćorluka i Elena Brumini kao Anita, Ivan Čuić i Deni Sanković kao Bernardo te Devin Juraj i Dorian Stipčić kao Riff te brojni članovi Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, uz famozni Riječki simfonijski orkestar, učinili su da je oduševljena publika gromoglasnim aplauzima od samog početka do kraja neprestano 'upadala' izraziti svoje oduševljenje.

Riječ je o prvoj riječkoj produkciji kultnog mjuzikla neprolazne popularnosti, nastalom prema konceptu Jeromea Robbinsa i odigranom na najvećim pozornicama glazbenog kazališta s veličanstvenom glazbom legendarnog Leonarda Bernsteina.

Inspiriran bezvremenskom Shakespeareovom pričom o Romeu i Juliji, mjuzikl mlade zaljubljenike Tonyja i Mariju smješta u njujorški Upper West Side '50-ih godina, a zavađene obitelji postaju dvije zaraćene tinejdžerske bande, portorikanski Jetsi i bjelački Sharksi, koje dijeli njihova etnička pripadnost.

Foto: HNK Rijeka

Glavni junak Tony, bivši član Jetsa, zaljubljuje se u Mariju, sestru vođe Sharksa. Dok njihova ljubav cvjeta, napetosti među bandama eskaliraju, što dovodi do tragičnog sukoba koji završava slomljenim srcem i gubitkom voljene osobe.

Stvoren '57., kasnije ( 1961. i 2021.) adaptiran i u poznati film "West side story", autentični mjuzikl dragulj je koji donosi intenzivne emocije i snažne i danas vrlo aktualne teme. U gotovo 70 godina postojanja, priča inspirirana bezuvjetnom ljubavlju, postigla je ogroman uspjeh na Broadwayu i West Endu i ostala na pozornicama do danas, a film definitivno potvrdio uspjeh priče u kojoj se ljubav i hrabrost suprotstavljaju nasilju i netoleranciji.

Od 11 nominacija za Oscara, film koji je novijim generacijama približio bezvremensku priču o Romeu i Juliji, osvojio ih je 10 i time ostao među Oscarima najnagrađivaniji mjuzikl.

Foto: HNK Rijeka

A istoimenoj predstavi 'obraz' su svakako osvijetlili svi na premijeri riječke pozornice.

- Ujutro sam se probudio i bio sasvim miran za razliku od prijašnjih nastupa i mjuzikla koji sam radio i bio jako nervozan, no pet minuta prije opralo me uzbuđenje. Raditi s Leom je jako zahtjevno, puno traži od nas i nije stvar u tome da se bojiš pogriješiti, nego ne želiš razočarati cijeli tim, sve ljude koji su predano radili na svemu od jutra do mraka, potpuno posvećeni ovom projektu... Stoga mi je drago da je publika toliko dobro reagirala - osvrnuo se izvanredni Damir Kedžo, kojem je nakon ''Sunset Boulevarda'' ovo drugi mjuzikl u kojem je pokazao izniman talent.

Foto: HNK Rijeka

Na njegov nagovor dugogodišnja prijateljica Franka, koja mu se jednom povjerila da je joj je najveći san igrati u "West side story", nakon njegovog slušanja audicije rekao je: Ti moraš doći, kako god znaš ( znao je da je ona Anita), ona je pristala.

- Bilo mi je predobro raditi s fenomenalnom ekipom. Potpuno sam se saživjela s likom Anite, bilo je jako emotivno prolaziti sve te njene slojeve karaktera, a višestruki, gromoglasni aplauzi su nešto prekrasno. Meni je mjuzikl oduvijek san. Još kao maloj govorili su mi - ti ćeš se sigurno time baviti, ti to moraš, ali nije bilo prilike - kaže Franka, koja je zbog obaveza oko nedavno završenog mjuzikla ''Six'' skoro odustala od ovog.

Osebujni redatelj i koreograf Leo Mujić ostao je dosljedan sebi.

- U predstavi sudjeluju svi umjetnički ansambli riječkog HNK u svoj svojoj ljepoti, zajedno s nizom gostiju i suradnika kojima je teatar otvorio svoja vrata. Riječ je o diverzitetu po kojem bi Rijeka trebala biti poznata, a koji svjedoči o ovom kazalištu kao mjestu okupljanja. Ono je važan dio priče na zanimljivom mediteranskom potezu što ga Dubravka Vrgoč u svom programu iznimno vrednuje i naglašava. Evo me ponovno u tom kazalištu, u jednom ogromnom projektu za koji vjerujem da će se zadržati na repertoaru - ističe redatelj i koreograf Mujić.

Foto: HNK Rijeka

Zadovoljan sam, dodaje.

- Ovo neće biti najbolja izvedba, već prva od mnogih dobrih, biće sve bolje i bolje. Desio se taj jedan koncept preuzimanja odgovornosti, to više nije moje, to je njihovo i na njima je da rade, napreduju i u tome uživaju i to je to. Ja kad napravim sve što je u mojoj moći, a moje moći su velike, sam miran - kaže Mujić.

Riječkoj intendantici Dubravki Vrgoč ovo je prvi mjuzikl u mandatu.

- Jedna od najvećih ljubavnih priča svih vremena prenesena je na njujorške ulice 50-ih godina prošlog stoljeća te je tako svoju univerzalnost potvrdila kroz reference jednog drugog društva opterećenog nasiljem i predrasudama prema migrantima. Sedamdesetak godina poslije pozadina je ostala gotovo ista, živimo u svijetu stalnih migrantskih kriza, u svijetu nasilja u kojem ne čujemo i ne razumijemo jedni druge i gdje je strah od Drugog ponovno nadvladao sve ostale strahove. No, ono što nas dijeli od toga vremena, misao je o ljubavi koja kao da je prestala biti više važnom, te s margina jednog potrošenog svijeta upućuje nostalgične poglede prema onome što je nekada bilo uzrokom nesagledive tragedije - zaključuje Vrgoč.

Foto: HNK Rijeka

Mnogobrojna publika nije krila oduševljenje nadaleko hvaljenog mjuzikla inovativne mješavine jazza, klasične glazbe i latino ritmova, koji je osvojio šest Tony nagrada.

- Izvrsno, prema očekivanju. Gledali smo sve Leove balete, neke od njih i više puta i kao i do sad, uvijek izvrsno - kazao je bračni par koji je na predstavu, organiziranim autobusnim prijevozom, potegao iz Zagreba.

Foto: HNK Rijeka

Uz redatelja i koreografa Mujića, u autorskom su timu predstave dramaturg i asistent redatelja Bálint Rauscher, scenografi Stefano Katunar i Aleksandra Ana Buković, kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović i oblikovatelj svjetla Aleksandar Čavlek.

Mjuzikl će 17. lipnja biti izveden na Ljetnoj pozornici u Opatiji, a 20. i 21. lipnja ponovno u riječkom "Zajcu".